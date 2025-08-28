Možete li pogoditi koliko ovaj poznati srpski duo ima godina? Trbušnjacima zasjenjuju mnogo mlađe kolege!

Vesna i Đole Đogani donedavno su boravili na ljetovanju, a mnoge fanove iznenadilo je koliko mladoliko izgledaju.

Nije tajna kako su Vesna i Đole Đogani ljubitelji tjelovježbe i da često dijele rezultate na društvenim mrežama.

47-godišnjakinja i 65-godišnjak neko vrijeme su bili na moru, a ni ovoga ljeta pjevačica se nije sramila objavljivati svoje slike u kupaćim kostimima, zbog kojih je dobivala same pohvale. Ovoga puta pridružio joj se i 18 godina stariji suprug, koji je njezine fanove također ostavio bez teksta.

Vesna i Đole Đogani - 2 Foto: Instagram

Vesna i Đole Đogani - 4 Foto: Instagram

Vesna i Đole Đogani - 6 Foto: Instagram

I u sedmom desetljeću života Đole ima isklesane mišiće na trbuhu, dok se za Vesnu ne bi reklo kako se bliži 50. godini.

Vesna i Đole Đogani - 5 Foto: Instagram

Vesna Đogani - 15 Foto: Instagram

Vesna i Đole Đogani Foto: Instagram

"On će meni pomaknuti granicu za odlazak u mirovinu", "Momci od 30 godina i mlađi neka se postide kad vide Đolu! Bravo, ljudi!", "Najzgodniji par na cijeloj estradi", "65 godina? Haloooo?", "Svaka čast, Veco, super si, al' Đole, nemam riječi", "Savršeni ste i, koliko vidim, još uvijek puni ljubavi", "Predivni ste, ali stvarno melem za oči", stoji među mnogim pohvalama na račun para, a pogotovo Đole.

Kako izgleda njihov sin, pogledajte OVDJE.

