Ovako izgleda žestoka rutina vježbanja Danijele Dvornik: "Treba doći do ove razine..."

Danijela Dvornik na Instagramu je pokazala tjelovježbe kojima je dovela svoje tijelo u formu.

Danijela Dvornik proteklih nekoliko godina prošla je kroz veliku tjelesnu transformaciju. Supruga neprežaljenog kralja funka Dine posljednjih je godina počela s vježbama u teretani, uz pomoć kojih je dovela svoje tijelo u formu.

Na svojem Instagramu 58-godišnja Dvornik pokazala je svoju rutinu, koja se sastoji od kombinacije kraćih vježbi.

U pitanju su dizanje dviju girji, od kojih svaka teži 28 kg. Vježbu ponavlja triput, nakon čega uzme jednu girju i radi nabačaj iz čučnja i skokove, a sve dovrši vježbama uz TRX trake, core vježbe i 10 minuta izdržljivosti s težinama.

"Nije lako... Treba doći do ove razine, ali nema boljeg osjećaja kad odradiš zadatak. Trebala bih izračunati koliko kilograma podignem tijekom treninga (u pitanju su tone). I osjećam se fantastično. Želim i vama to isto", napisala je Danijela u opisu videa.

