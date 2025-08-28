Ovako izgleda žestoka rutina vježbanja Danijele Dvornik: "Treba doći do ove razine..."

Danijela Dvornik na Instagramu je pokazala tjelovježbe kojima je dovela svoje tijelo u formu.
Na svojem Instagramu 58-godišnja Dvornik pokazala je svoju rutinu, koja se sastoji od kombinacije kraćih vježbi.
Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram Screenshot
Danijela Dvornik - 4 Foto: Instagram Screenshot
Danijela Dvornik - 2 Foto: Instagram Screenshot
Danijela Dvornik - 3 Foto: Instagram Screenshot
U pitanju su dizanje dviju girji, od kojih svaka teži 28 kg. Vježbu ponavlja triput, nakon čega uzme jednu girju i radi nabačaj iz čučnja i skokove, a sve dovrši vježbama uz TRX trake, core vježbe i 10 minuta izdržljivosti s težinama.
"Nije lako... Treba doći do ove razine, ali nema boljeg osjećaja kad odradiš zadatak. Trebala bih izračunati koliko kilograma podignem tijekom treninga (u pitanju su tone). I osjećam se fantastično. Želim i vama to isto", napisala je Danijela u opisu videa.
