Tko je zanosna crnka čije su fotke iz Venecije obišle svijet? Milijune savjetuje o vježbanju!

Stefani Willliams prošetala se crvenim tepihom u odvažnoj kombinaciji s velikim dekoletom.

Na glamuroznom otvorenju 82. Venecijanskog filmskog festivala pojavila se poznata fitnes-zvijezda Stefanie Williams, u izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Svojim zadivljujućim stajlingom u crnoj haljini s dubokim dekolteom, koji je sezao gotovo do pupka, zasjenila je mnoge zvijezde na crvenom tepihu. Publika i modni kritičari složili su se u jednom – Stefanie je ponijela titulu prvog dekoltea Venecije.

Na fotografijama s crvenog tepiha ta ljepotica pozira u dugoj crnoj haljini s krojem koji naglašava struk i naglašenim dekolteom, a izdanje je zaokružila raspuštenom kosom. Odvažan kroj u kombinaciji s jednostavnošću dao je savršenu ravnotežu elegancije i provokacije.

Stefanie Williams, poznatija kao Stef Fit, rođena je 24. ožujka 1992. u Londonu i danas ima 32 godine.

Radi se o britanskoj fitnes-influencerici, modelu i poduzetnici koja je svoju karijeru započela 2016. godine, a proslavila se objavama treninga, savjetima o prehrani i lifestyle sadržajem.

Osnivačica je wellness-aplikacije WeGLOW i luksuzne sportske linije SEFI. I na društvenim mrežama prava je senzacija – na Instagramu je prati više od 2,3 milijuna obožavatelja, a na TikToku više od 800 tisuća pratitelja.

Iako su njezini poslovni uspjesi dobro poznati, Stef svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. Rijetko dijeli detalje o ljubavnim vezama, a zasad nije bila u središtu skandala, što joj daje dozu misterioznosti i dodatno intrigira njezine brojne obožavatelje.

