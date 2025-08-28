Ljubav između latino-zavodnika i bivše tenisačice planula je zbog fatalnog poljupca pred kamerama

Bivša tenisačica i glazbenik više od svega čuvaju svoj privatni život od javnosti, a zajedno su više od 20 godina.

Bivša tenisačica Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete.

A kako je započela njihova ljubavna priča?

Par se zaljubio na snimanju spota za njegovu pjesmu "Escape". Zvijezda spota bila je upravo fatalna Ruskinja. Kemija između njih pojavila se dok su snimali seksi scene, no Enrique, kao ni Kournikova, nikada nisu puno pričali o tome.

"Lijepa je, talentirana, izvrsna tenisačica. Nije potrebno biti dobar glumac da bi ljubio Annu i činio to uvjerljivo", rekao je pjevač svojedobno.

Baš kao što i riječi njegove pjesme "Escape" govore, između jednog od najatraktivnijih slavnih parova brzo se rodila ljubav, koju nisu mogli izbjeći.

Singl "Escape" pokorio je top-ljestvice diljem svijeta, a nakon što je objavljen u ožujku 2002. godine, par se prvi put pojavio u javnosti zajedno. Došli su na dodjelu MTV nagrada i zaljubljeno se gledali dok je on izvodio svoj hit "Hero". Podršku je dala pjevaču i 2003. na premijeri filma "Bilo jednom u Meksiku".

Sljedeće godine šuškalo se da su se Anna i Enrique zaručili jer je viđena kako nosi ogromni dijamantni prsten, no nijedno od njih nije to potvrdilo niti negiralo, a sve je ostalo povijest.

U prosincu 2017. dobili su blizance Lucy i Nicholasa, a u siječnju 2020. proširili su svoju obitelj za još jednog člana dobivši malenu djevojčicu Mary.

S vremena na vrijeme obožavatelje razvezele obiteljskim prizorima na društvenim mrežama.

Zbog njegovih poteza često se šuškalo i njihovim problemima, ali oni su ostali zajedno untoč svemu.

