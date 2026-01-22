Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici: Luksuz usred ledene pustoši

Boravak na najhladnijem kontinentu na svijetu ne mora značiti odricanje od komfora – putovanje Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktiku otkriva kako luksuz može izgledati i usred ledene pustoši.

Boravak na Antarktici zvuči surovo, no putovanje bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović pokazuje upravo suprotno.

Travel influencer Kristijan Iličić, s kojim je Kolinda otputovala na kraj svijeta, na društvenim je mrežama objavio kratak video u kojem je javnost proveo kroz jednu od brodskih kabina – onu u kojoj, među ostalima, boravi i Grabar-Kitarović.

Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 5 Foto: Instagram

Kako se vidi u snimci, svi putnici uživaju u identičnom luksuzu. Svaka kabina opremljena je velikim bračnim krevetom, radnim stolom te privatnim balkonom koji pruža nestvaran pogled na ledene sante i nepregledni antarktički ocean. Kao znak dobrodošlice, putnike je u sobi dočekala i boca šampanjca, što dodatno potvrđuje da je riječ o putovanju visoke kategorije.

Pogledaji ovo Celebrity Objavljene su nominacije za Oscara, evo tko se sve ove godine bori za prestižni kipić!

Iličić je otkrio i kako cijene nekih kabina na ovom brodu prelaze 30.000 eura.

Brod, koji slovi kao jedan od najboljih za polarne ekspedicije, opremljen je poput hotela s pet zvjezdica. Putnicima su na raspolaganju spa centar sa saunom koja ima izravan pogled na ledenjake, jacuzzi, teretana te vrhunska gastronomska ponuda. Osim toga, grupa ima rezerviranu privatnu večer u ''observation loungeu'', kao i posebnu večeru u glavnom restoranu. Kako bi doživljaj bio potpun, na brodu se nalaze i znanstvenici koji su u svakom trenutku spremni odgovoriti na pitanja o fascinantnom, ali surovom svijetu Antarktike.

Što kažete na ovaj luksuz? Wow, predivno!

Neka hvala, i u Hrvatskoj mi je prehladno Wow, predivno!

Neka hvala, i u Hrvatskoj mi je prehladno Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Nekad i sad Godine mu ne mogu ništa: Novom fotkom objasnio je zašto je i dalje Dr. McDreamy!

Sobu je iz svoje perspektive snimila i Kristijanova supruga Andrea Trgovčević.

Na Antarktici se Kolinda usudila napraviti nešto što bi samo rijetki učinili. Skočila je u ledeno more, a video pogledajte OVDJE.

Kolinda Grabar Kitarović - 2 Foto: Instagram Screenshot

Što je dosad Kolinda podijelila s Antarktike pogledajte OVDJE.

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je bio otac kontroverznog medijskog mogula? Iza njegova imena krije se zanimljiva priča

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Odmor kakav zaslužuje: Naša zlatna olimpijka pokazala kako se opušta sa suprugom

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naš influencer ima novi imidž! Odvažio se na promjenu koju je dugo priželjkivao