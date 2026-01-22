Godine mu ne mogu ništa: Novom fotkom objasnio je zašto je i dalje Dr. McDreamy!

Dok čeka produkciju filma "Memory of a Killer", Patrick Dempsey novom fotografijom je podsjetio na dane kada smo ga gledali u "Uvodu u anatomiju".

Patrick Dempsey još jednom je dokazao da godine za njega znače samo jedno – sve bolji izgled. Slavni glumac, kojeg publika diljem svijeta pamti kao legendarnog McDreamyja iz serije "Uvod u anatomiju", ovih je dana doslovno "srušio internet" jednom fotografijom na Instagramu.

Na objavi koja je izazvala pravu lavinu komentara, Dempsey je pozirao u selfieju na kojem je u prvom planu trebao biti luksuzni sat, no pažnju pratitelja ipak su ukrali njegovi prepoznatljivi sijedo-crni pramenovi i karizma zbog koje je godinama slovio kao jedan od najpoželjnijih glumaca Hollywooda.

Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su se pitali umara li se ikada od toga da bude – tako zgodan.

"Iz godine u godinu postaješ sve zgodniji", "Zar se ikad umoriš od toga da izgledaš ovako?", samo su neki od komentara oduševljenih obožavatelja.

Dempsey već desetljećima nosi titulu jednog od najšarmantnijih holivudskih glumaca, no iza imidža „vječnog zavodnika“ krije se životna priča puna uspona, padova i osobnih borbi. Iako ga većina publike zauvijek veže uz ulogu dr. Dereka Shepherda u seriji "Uvod u anatomiju", njegov put do slave bio je sve samo ne jednostavan.

Rođen 13. siječnja 1966. u Lewistonu (Maine), odrastao je u radničkoj obitelji, a djetinjstvo mu je obilježila borba s disleksijom, zbog koje je u školi imao ozbiljne poteškoće. Često je isticao kako se zbog toga osjećao nesigurno i neshvaćeno, no upravo ga je ta prepreka potaknula da razvije snažnu radnu etiku i upornost.

Prije glume, Dempsey je bio strastveni sportaš i čak se ozbiljno bavio skijanjem, sanjajući profesionalnu sportsku karijeru. Ipak, sudbina je imala druge planove.

Glumu je otkrio još kao tinejdžer, a prvi ozbiljniji uspjesi stigli su 1980-ih. Publika ga pamti iz romantične komedije "Can’t Buy Me Love", u kojoj je postao tinejdžerski idol. Slijedile su uloge u filmovima poput "Loverboy" i "Some Girls", no unatoč popularnosti, karijera mu se početkom 1990-ih nakratko usporila.

Tijekom 1990-ih i ranih 2000-ih Dempsey se postupno vraćao u fokus publike kroz filmske i televizijske projekte. Glumio je u romantičnim komedijama poput "Sweet Home Alabama", "Enchanted" i "Made of Honor", potvrdivši status pouzdanog romantičnog glavnog glumca.

Pravi globalni proboj dogodio se 2005. godine kada je dobio ulogu dr. Dereka "McDreamyja" Shepherda u seriji "Uvod u anatomiju". Lik vrhunskog neurokirurga i romantičnog interesa Meredith Grey pretvorio je Dempseyja u svjetsku superzvijezdu. Serija mu je donijela Zlatni globus i višestruke nominacije, a McDreamy je postao pop-kulturni fenomen, no sve što je lijepo kratko traje. Naime, zbog natpisa o zategnutim odnosima na setu i kreativnim nesuglasicama s produkcijom, napustio je seriju u 11. sezoni. Njegov odlazak šokirao je obožavatelje, no glumac je kasnije isticao kako mu je bilo potrebno vrijeme za osobni reset i nove izazove. Iako je izbačen iz glavne postave, kasnije se vratio u nekoliko emotivnih gostujućih scena koje su ponovno dirnule publiku.

U privatnom životu Patrick Dempsey već je godinama u braku s vizažisticom Jillian Dempsey, s kojom ima troje djece. Njihov brak prolazio je kroz krize, uključujući i kratku fazu razvoda, no par se uspio pomiriti i danas slovi kao jedan od stabilnijih u Hollywoodu.

Osim glume, Dempsey je strastveni ljubitelj automobilizma. Aktivno se natjecao u profesionalnim utrkama, sudjelovao na slavnoj utrci 24 sata Le Mansa i osnovao vlastiti trkaći tim. Također je poznat po humanitarnom radu, posebno kroz zakladu koja se bavi istraživanjem raka, inspiriranu bolešću njegove majke.

Iako su dani njegove romanse s Meredith Grey na malim ekranima završeni, Patrick Dempsey i dalje je vrlo aktivan u svijetu filma i televizije. Pred njim je nova uloga u filmu "Memory of a Killer", u kojem glumi plaćenog ubojicu koji se suočava s ranim stadijem Alzheimerove bolesti, dok istovremeno pokušava zaštititi svoju obitelj.

Od dječaka s disleksijom do jednog od najprepoznatljivijih lica televizije, Patrick Dempsey dokaz je da se upornost, talent i strast dugoročno uvijek isplate.

