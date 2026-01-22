Nestala s TV-a i postala inspiracija: Što danas radi Kimmy iz "Pune kuće"?

Andrea Barber osam sezona je tumačila mnogima iritantnu, ali popularnu Kimmy Gibbler u seriji "Puna kuća", no nakon kraja serije odlučila se na život daleko od Hollywooda.

Andrea Barber jedno je od onih televizijskih lica koje je obilježilo odrastanje generacija, iako se njezina životna priča uvelike razlikuje od tipične priče dječje zvijezde koja je ostala u Hollywoodu.

Publici je zauvijek ostala upamćena kao Kimmy Gibbler iz kultne serije "Puna kuća" ("Full House"), no njezin put nakon slave bio je tih, promišljen i posve izvan reflektora.

Andrea Barber - 3 Foto: YouTube Screenshot

Andrea Barber - 8 Foto: YouTube Screenshot

Andrea Barber - 2 Foto: YouTube Screenshot

Andrea Barber rođena je 3. srpnja 1976. u Los Angelesu. Glumom se počela baviti vrlo rano, a prve uloge ostvarila je već kao dijete u reklamama i manjim televizijskim projektima. Pravu prekretnicu doživjela je 1987. godine kada je dobila ulogu Kimmy Gibbler, luckaste, glasne i pomalo naporne najbolje prijateljice DJ Tanner u seriji "Puna kuća".

Andrea Barber - 4 Foto: Afp

Andrea Barber - 5 Foto: YouTube Screenshot

Iako u početku zamišljena kao povremeni lik, Kimmy je brzo postala jedna od najprepoznatljivijih i najomiljenijih sporednih figura serije. Andrea je liku dala posebnu energiju i komičnost, zbog čega je ostala u seriji sve do njezina završetka 1995. godine. Unatoč velikoj popularnosti, Andrea se nikada nije željela potpuno poistovjetiti s glumačkom karijerom.

Nakon završetka "Pune kuće", Barber se svjesno povukla iz svijeta glume. Za razliku od mnogih dječjih zvijezda, nije nastavila graditi karijeru pred kamerama, već se odlučila za obrazovanje i život daleko od Hollywooda.

Andrea Barber - 1 Foto: Profimedia

Andrea Barber - 10 Foto: YouTube Screenshot

Upisala je prestižni Whittier College, gdje je diplomirala engleski jezik, a potom je nastavila školovanje na Sveučilištu York u Engleskoj, gdje je magistrirala međunarodne odnose. Tijekom godina izvan glumačke industrije živjela je u inozemstvu, uključujući Englesku i Bliski istok, te radila u području marketinga i međunarodnih organizacija.

U tom razdoblju posvetila se privatnom životu – udala se, dobila dvoje djece, trčala maratone i rijetko se pojavljivala u javnosti, a glumu je smatrala zatvorenim poglavljem svog života.

Andrea Barber - 7 Foto: YouTube Screenshot

Andrea Barber - 9 Foto: YouTube Screenshot

Gotovo dva desetljeća kasnije, Andrea Barber iznenadila je publiku povratkom u ulozi Kimmy Gibbler u Netflixovom nastavku serije, "Fuller House", koji je krenuo 2016. godine. Povratak nije bio nimalo slučajan – producenti su željeli zadržati duh originalne serije, a Kimmy je bila nezaobilazan dio tog svijeta.

Andrea se u povratku snašla bez problema, a njezin lik dobio je još veću ulogu nego u originalu. Kimmy je u "Fuller Houseu" prikazana zrelija, ali i dalje osebujna, a Andrea je ponovno osvojila publiku, ovaj put i novu generaciju gledatelja. Serija je trajala pet sezona i završila 2020. godine.

Andrea Barber - 11 Foto: YouTube Screenshot

Andrea Barber - 1 Foto: Afp

Danas Andrea Barber vodi uravnotežen život između obitelji i povremenih javnih nastupa vezanih uz "Punu kuću". Iako se ne smatra klasičnom glumicom koja aktivno traži nove uloge, otvorena je za projekte koji joj imaju osobno značenje. Često sudjeluje na konvencijama i susretima s obožavateljima, gdje rado govori o iskustvu dječje slave, ali i o životu izvan Hollywooda.

Andrea Barber - 2 Foto: Afp

Andrea Barber - 3 Foto: Afp

Andrea je u više navrata istaknula kako nikada nije požalila što se povukla iz glume, jer joj je upravo taj odmak omogućio da odraste bez pritiska slave i pronađe vlastiti identitet. Njezina priča danas se često navodi kao pozitivan primjer dječje zvijezde koja je uspješno pronašla ravnotežu između karijere, obrazovanja i privatnog života.

Iako će za mnoge zauvijek ostati Kimmy Gibbler, Andrea Barber dokaz je da iza jednog kultnog televizijskog lika može stajati iznimno zanimljiv, miran i ispunjen život – daleko od reflektora, ali ne i daleko od srca publike.

