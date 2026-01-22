Tko je bio otac kontroverznog medijskog mogula? Iza njegova imena krije se zanimljiva priča

Dok je Fabrizio punio naslovnice skandalima, njegov otac Vittorio stvario je povijest talijanskog novinarstva.

Život kontroverznog Talijana Fabrizija Corone ponovno je u fokusu javnosti nakon izlaska dokumentarne serije "Fabrizio Corona: Paparazzi King''.

Fabrizijeva majka Gabriella bila je učiteljica, dok je njegov otac Vittorio bio ugledni novinar i kolumnist, a iza njegovog imena krije se zanimljiva priča.

Fabrizio Corona Foto: Afp

Vittorio Corona rođen je 9. svibnja 1947. u Cataniji, u obitelji novinara, a diplomirao je filozofiju u rodnom gradu. Novinarsku karijeru započeo je kao reporter u dnevnom listu La Sicilia, no pravi profesionalni uzlet doživio je nakon preseljenja u Milano, gdje je postao dio tadašnjeg medijskog i modnog vrha, piše MowMag.

Bio je urednik prestižnih časopisa poput Novella 2000, Annabella i Amica, a vrhunac mu je bio osnivanje časopisa Moda (1983.) i King (1988.), koji su donijeli novu razinu stila, formata i vizualne estetike u talijansko izdavaštvo.

Nazivan "nemirnim srcem milanskog novinarstva", Vittorio je imao urednički autoritet, neovisnost i britku ironiju koja ga je razlikovala od tadašnje medijske scene. Sredinom devedesetih, Vittorio je kratko radio kao zamjenik urednika informativne emisije Studio Aperto na Italia 1, no zbog neslaganja s uredničkom politikom brzo je napustio projekt.

Godine 1994. pridružio se legendarnom Indru Montanelliju u pokretanju dnevnog lista La Voce. Vittorio je imao ključnu ulogu u oblikovanju vizualnog identiteta lista La Voce – od moderne grafike do upečatljivih naslovnica – a Montanelli je njegov prijedlog odmah prihvatio. Iako je projekt kratko trajao, Vittorio mu se uvijek vraćao s nostalgijom i idejom da ga ponovno oživi. Kasnije je bio uključen i u projekt Star TV, ostavši dosljedan novinarstvu koje nije pristajalo na kompromise.

Fabrizio Corona Foto: Profimedia

Njegov odnos s Fabriziom bio je slojevit i pun kontrasta. Upravo je on bio taj koji je sina prvi uveo u svijet zabave, preko Lele More. No, kako je Fabrizio jednom rekao u emisiji Verissimo, cijeli je život osjećao teret što ima "savršenog oca".

"Bio je čovjek principa. Nikad ne bi dopustio da mu netko naređuje. Bio je pravedan i neusporediv," izjavio je.

Fabrizio Corona Foto: Profimedia

Njihov je odnos završio bolno – kad je Fabrizio otkrio da će biti uhićen u sklopu afere Vallettopoli, Vittorio, već teško bolestan, bio je bijesan na sina. No prema Fabirzijevim riječima, na samrtnoj postelji ipak su se pomirili.

''Bio je jako različit od mene. Gdje god da dođem, svi govore: 'Tvoj otac je bio velik, bio je neokaljan čovjek, najbolji.' Za mene govore suprotno. Imamo dvije stvari koje nas povezuju: kreativnost i genijalnost'', rekao je u emisiji Domenica 2023. godine, piše Milano Corriere.

Vittorio Corona preminuo je nakon duge bolesti 24. siječnja 2007. u 59. godini.

