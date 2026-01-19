Očarana ledom: Kolinda podijelila prve fotografije s Antarktike, pozirala je s pingvinima!

S jednog od najudaljenijih i najljepših mjesta na planetu, Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je prve fotografije s Antarktike i pokazala koliko ju je očarao ledeni kontinent.
Na Instagramu je objavila niz impresivnih prizora ledenog kontinenta – od monumentalnih santi leda do susreta s pingvinima.
Na fotografijama Kolinda pozira u polarnoj opremi, okružena netaknutom prirodom i ledenim krajolicima koji ostavljaju bez daha. Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima se nalazi u blizini pingvina, kao i one snimljene ispred golemih, plavičastih santi leda koje dominiraju antarktičkim morem.
Iz objava je vidljivo koliko je očarana ljepotom Antarktike, a cijelo putovanje opisuje kao posebno iskustvo i priliku za svjedočenje jednom od najspektakularnijih, ali i najkrhkijih dijelova planeta.
Kolinda Grabar-Kitarović već je ranije poznata po svojoj ljubavi prema putovanjima i istraživanju različitih kultura i krajeva svijeta, a Antarktika je bez sumnje jedno od njezinih najposebnijih odredišta do sada.
Na ovaj kontinent otputovala je s našim iskusnim travel influencerom Kristijanom Iličićem, a vijest je on sam otkrio na društvenim mrežama objavivši njihovu fotografiju.
Putovanje je organizirano preko Kristijanove agencije, a prema dostupnim informacijama, cijena aranžmana iznosi 16.990 eura.
O svojim putovanjima Kolinda je ovih dana govorila na svojim društvenim mrežama, a njenu iskrenu objavu pročitajte OVDJE.
