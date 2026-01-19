Preminuo je jedan od najvećih svjetskih dizajnera Valentino Garavani

Svijet mode oprašta se od jednog od najpoznatijih dizajnera današnjice, Valentina Garavanija.

Talijanski modni dizajner Valentino Garavani preminuo je u 94. godini, izvijestile su u ponedjeljak novine La Repubblica i drugi talijanski mediji.

''Valentino Garavani preminuo je danas u svojoj rimskoj rezidenciji, okružen voljenima'', objavila je njegova zaklada na Instagramu.

Valentino Garavani - 1 Foto: Afp

Sprovod će se održati u Rimu u petak u 11 sati, dodaje se, prenosi Daily Mail.

Ime Valentina Garavanija već desetljećima stoji kao sinonim za vrhunsku eleganciju, luksuz i profinjenost. Njegove kreacije obilježile su povijest mode, definirale pojam visoke mode druge polovice 20. stoljeća i oblikovale stil najutjecajnijih žena svijeta.

Valentino Garavani - 7 Foto: Afp

Valentino Garavani - 3 Foto: Afp

Rođen 11. svibnja 1932. godine u talijanskom gradu Voghera, Valentino je još u djetinjstvu pokazivao izniman talent za crtanje i estetiku. Strast prema modi odvela ga je vrlo rano u Pariz, tadašnje središte svjetske couture scene, gdje je studirao na prestižnim institucijama École des Beaux-Arts i Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Ondje je stekao temeljno znanje o konstrukciji, kroju i luksuznim materijalima, ali i osjećaj za francusku eleganciju koja će trajno obilježiti njegov stil.

Svoje prve profesionalne korake napravio je radeći za poznate dizajnere Jean Dessèsa i Guyja Larochea, gdje je usavršio zanat i stekao iskustvo u visokoj modi. Krajem 1950-ih vraća se u Italiju, odlučan stvoriti vlastiti modni svijet.

Valentino Garavani - 5 Foto: Afp

Valentino Garavani - 1 Foto: Afp

Godine 1959. u Rimu, zajedno s dugogodišnjim poslovnim i životnim partnerom Giancarlom Giammettijem, osniva modnu kuću Valentino. Već prve kolekcije privukle su pažnju modne elite, a 1962. godine, nakon revije u Firenci, Valentino postaje međunarodno priznato ime. Njegove kreacije odlikovale su se savršenim krojem, luksuznim tkaninama i izrazitom ženstvenošću, dok je legendarna ''Valentino crvena'' postala njegov zaštitni znak i jedna od najupečatljivijih boja u povijesti mode.

Tijekom desetljeća Valentino je oblačio najpoznatije žene svijeta – od Audrey Hepburn i Elizabeth Taylor, do Jacqueline Kennedy Onassis, kojoj je dizajnirao i vjenčanicu. Njegove haljine redovito su krasile crvene tepihe, kraljevske dvore i najglamuroznije društvene događaje, utjelovljujući sofisticiranost i bezvremensku ljepotu.

Valentino Garavani - 6 Foto: Afp

Uz couture, modna kuća Valentino širila se i na prêt-à-porter kolekcije, modne dodatke i parfeme, zadržavajući pritom visoke estetske standarde. Iako se svijet mode neprestano mijenjao, Valentino je ostao vjeran vlastitoj viziji – eleganciji koja ne podliježe trendovima.

Nakon gotovo pola stoljeća karijere, Valentino se 2008. godine povukao iz aktivnog dizajniranja, ostavivši iza sebe impresivno nasljeđe. Njegov život i rad zabilježeni su i u dokumentarnom filmu Valentino: The Last Emperor, koji otkriva posvećenost, disciplinu i strast iza glamura.

Valentino Garavani - 2 Foto: Afp

