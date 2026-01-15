Kolinda krenula na ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi

Kolinda Grabar-Kitarović sprema se za jedno od najskupljih putovanja na svijetu, a društvo na Antarktici pravit će joj hrvatski travel influencer Kristijan Iličić.
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uskoro će se otisnuti na jedno od najegzotičnijih i najskupljih putovanja na svijetu – Antarktiku.
Vijest je otkrio poznati hrvatski travel influencer Kristijan Iličić, koji je na svojim Instagram pričama podijelio trenutke s putovanja i označio bivšu predsjednicu, potvrdivši da zajedno putuju u sklopu organizirane ekspedicije.
Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Instagram
Iličić je na Instagramu objavio nekoliko fotografija i videa iz Čilea, točnije sa slavnog vidikovca San Cristóbal Hill u Santiagu, gdje se okupila cijela grupa putnika. Među njima je i Kolinda Grabar-Kitarović, koja se, čini se, odlučila na pravu životnu avanturu u društvu poznatog svjetskog putnika.
Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Instagram
Putovanje je organizirano preko Kristijanove agencije, a prema dostupnim informacijama, cijena aranžmana iznosi 16.990 eura, uz dodatne troškove avionske karte. Kako piše na stranici, putovanje je rasprodano.
Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram
O svojim putovanjima Kolinda je baš ovih dana govorila na svojim društvenim mrežama, a njenu iskrenu objavu pročitajte OVDJE.
Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Facebook
Kolinda Grabar-Kitarović - 7 Foto: Facebook
Podsjetimo, Iličić je najpoznatiji hrvatski travel influencer, a posjetio je sve države svijeta. Više saznajte OVDJE.
Kristijan Iličić Foto: Instagram
