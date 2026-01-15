Omiljena folkerica prvi put potvrdila drugo stanje: Trudničku fotografiju lajkale su 24 tisuće ljudi!

Milica Todorović otvorila je novo poglavlje svog života podijelivši trudničku fotografiju kojom je prvi put javno potvrdila sretnu vijest.

Popularna pjevačica Milica Todorović iznenadila je i raznježila svoje pratitelje na Instagramu podijelivši fotografiju s jasnim trudničkim motivom, čime je prvi put javno potvrdila da je u drugom stanju.

Na umjetnički i simboličan način, Milica je objavom poslala snažnu poruku o novom životnom poglavlju, a fotografija je u vrlo kratkom roku prikupila preko 24 tisuće lajkova.

Iako pjevačica nije ulazila u detalje, sama objava bila je dovoljna da potvrdi ono o čemu se već neko vrijeme nagađalo. Milica je poznata po tome da privatni život čuva daleko od očiju javnosti, pa je ova objava za mnoge bila iznenađenje, ali i lijepa vijest.

Milica Todorović - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Srpska pjevačica koju su gađali grudama u Čačku dolazi u zagrebačku Arenu, evo tko je ona!

Svoju trudnoću Milica nikad nije potvrdila, a o njenom stanju za srpske medije govorili su tek bliski izvori. Trudnički trbuh pokazala je tek na koncertu Emine Jahović gdje je nastupala kao gošća. Video pogledajte OVDJE.

Milica Todorović - 3 Foto: Instagram

''Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da se nije moglo jasno vidjeti kojeg je spola. Liječnici su pretpostavili da je djevojčica, pa je iznenađenje bilo veliko kada se saznalo da će dobiti sina'', rekao je izvor za Blic.

Milica Todorović na koncertu Lepe Brene Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Pogledaji ovo Clubzone Pogledajte zašto se za spektakl Saše Kovačevića u Sava Centru ponovo traži karta više!

Njezina trudnoća izazvala je veliko oduševljenje u javnosti, pogotovo jer je pjevačica često isticala kako joj je ovo dugogodišnji san. Izvori bliski pjevačici otkrivaju kako je u potpunosti promijenila prehranu i u potpunosti se posvetila svom zdravlju.

Trudničke dane provodi u rodnom Kruševcu, daleko od svjetla reflektora i medijske pozornosti.

Milica Todorović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić požalila se na dramu koja ju je zatekla pred nastup: "Mislila sam da nema šanse..."

Otac Miličinog djeteta nije poznat javnosti, no srpski mediji pišu kako je Todorović uplovila u novu ljubavnu vezu tek dva mjeseca nakon prekida sa zagrebačkim poduzetnikom.

Galerija 12 12 12 12 12

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nina Badrić uživa u jednom od najluksuznijih resorta na Karibima, evo kolika je cijena noćenja

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Nakon odlaska u mirovinu legendarnog Olivera Mlakara rijetko viđamo, evo gdje je danas njegova oaza mira