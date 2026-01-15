Pogledajte zašto se za spektakl Saše Kovačevića u Sava Centru ponovo traži karta više!

Emocije, glazba i energija koje se ne zaboravljaju ponovno se vraćaju na veliku pozornicu – Saša Kovačević sprema koncert koji obećava večer za pamćenje.

Regionalna zvijezda Saša Kovačević i snimke koje su preplavile društvene mreže nakon njegovih prosinačkih koncerata govore više od tisuću riječi. Prepuna Plava dvorana, tisuće glasova koji pjevaju uglas i emocija koja je obilježila kraj godine bili su najbolja potvrda kvalitete ovog glazbenog spektakla.

Za sve one koji su u prosincu ostali bez ulaznica ili žele ponovno proživjeti tu nevjerojatnu energiju, zakazan je novi susret – 7. veljače u Sava Centru.

Pogledajte magiju koja se dogodila na prethodnim koncertima i osjetite djelić atmosfere koja vas ponovno očekuje.

Uz već prepoznatljivu energiju, Saša za veljački koncert priprema i brojna iznenađenja. Publika može očekivati osvježen repertoar s posebnim glazbenim aranžmanima, neočekivane goste na pozornici, kao i još naprednije vizualne efekte i najsuvremeniju rasvjetu koja će Plavu dvoranu pretvoriti u pravu svjetsku pozornicu.

Bit će to prilika da publika uživo čuje najnovije hitove poput pjesama „Romeo” i „Boje leptira”, ali i da zborski zapjeva legendarne pjesme koje su obilježile čitave generacije: „Jedina si vredela”, „Živim da te volim”, „Ruka za spas”, „Mila”, „Noć do podne”, „Ludak”, „Temperatura”, „Prevarena”, „Kako posle nas”, „Nije nam se dalo”, „Moja malena”, „Lapsus” i „Slučajno”.

Od maksimalne udobnosti koju pruža potpuno renovirani Sava Centar do kristalno čistog zvuka i produkcije koja postavlja nove standarde, svaki je detalj pažljivo osmišljen kako bi ovaj koncert bio kruna njegove dosadašnje turneje.

Ulaznice su dostupne isključivo putem stranice OVDJE.

Ne dopustite da vam drugi prepričavaju kako je bilo – vidimo se 7. veljače u Sava Centru!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nina Badrić uživa u jednom od najluksuznijih resorta na Karibima, evo kolika je cijena noćenja

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Promjena Kolinde Grabar-Kitarović tijekom godina: Njezina nova, vitka linija ne prestaje se komentirati