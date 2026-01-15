Nina Badrić uživa u jednom od najluksuznijih resorta na Karibima, evo kolika je cijena noćenja

Nina Badrić se na društvenim mrežama pohvalila fotografijama iz luksuznog odmarališta, koje oduzima dah.
Nina Badrić ovih dana uživa na odmoru snova – i to na jednoj od najekskluzivnijih destinacija na Karibima. Popularna pjevačica boravi u luksuznom resortu Aurora Anguilla, smještenom na rajskom otoku Anguilla, a fotografije koje dijeli na društvenim mrežama izgledaju kao razglednice.
Riječ je o odmaralištu koje se na službenim stranicama opisuje kao ''jedno od najboljih'' na spomenutom otoku.
"Plaže, vrhunska gastronomija i očaravajući pogledi stvaraju iskustvo bez premca", stoji u njihovu predstavljanju.
Nina Badrić na Instagramu
Nina Badrić na Instagramu
Nina Badrić na Instagramu
Resort nudi niz sadržaja koji ga čine idealnim mjestom za odmor.
Nina Badrić
"Prostrani smještaj, vodeni park s toboganima, dvije predivne plaže, teren za golf s 18 rupa, koji potpisuje legendarni Greg Norman, luksuzni spa centar Sorana i šest vrhunskih restorana – ovdje svatko može pronaći nešto za sebe. Tu je i najveći kompleks za rekreativne sportove na Karibima'', istaknuli su.
Nina Badrić
Prema informacijama sa službenih stranica, cijena noćenja za jednu osobu u tom resortu kreće se od 1.489 dolara pa sve do 2.139 dolara, ovisno o vrsti smještaja.
OVDJE pogledajte fotografije koje je naša pjevačica objavila s odmora.
