Nina Badrić uživa u jednom od najluksuznijih resorta na Karibima, evo kolika je cijena noćenja

Nina Badrić se na društvenim mrežama pohvalila fotografijama iz luksuznog odmarališta, koje oduzima dah.

Nina Badrić ovih dana uživa na odmoru snova – i to na jednoj od najekskluzivnijih destinacija na Karibima. Popularna pjevačica boravi u luksuznom resortu Aurora Anguilla, smještenom na rajskom otoku Anguilla, a fotografije koje dijeli na društvenim mrežama izgledaju kao razglednice.

Riječ je o odmaralištu koje se na službenim stranicama opisuje kao ''jedno od najboljih'' na spomenutom otoku.

"Plaže, vrhunska gastronomija i očaravajući pogledi stvaraju iskustvo bez premca", stoji u njihovu predstavljanju.

Nina Badrić na Instagramu Foto: Instagram

Nina Badrić na Instagramu Foto: Instagram

Nina Badrić na Instagramu Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zrinka Cvitešić pohvalila se svojom majkom, imala je poseban razlog za ovu divnu objavu

Resort nudi niz sadržaja koji ga čine idealnim mjestom za odmor.

Nina Badrić Foto: Instagram

"Prostrani smještaj, vodeni park s toboganima, dvije predivne plaže, teren za golf s 18 rupa, koji potpisuje legendarni Greg Norman, luksuzni spa centar Sorana i šest vrhunskih restorana – ovdje svatko može pronaći nešto za sebe. Tu je i najveći kompleks za rekreativne sportove na Karibima'', istaknuli su.

Nina Badrić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku

Prema informacijama sa službenih stranica, cijena noćenja za jednu osobu u tom resortu kreće se od 1.489 dolara pa sve do 2.139 dolara, ovisno o vrsti smještaja.

Mislite li da je cijena noćenja preskupa? Nije, opravdana je!

Definitvno, previše je to novca Nije, opravdana je!

Definitvno, previše je to novca Ukupno glasova:

OVDJE pogledajte fotografije koje je naša pjevačica objavila s odmora.

Galerija 26 26 26 26 26

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Promjena Kolinde Grabar-Kitarović tijekom godina: Njezina nova, vitka linija ne prestaje se komentirati

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Nakon odlaska u mirovinu legendarnog Olivera Mlakara rijetko viđamo, evo gdje je danas njegova oaza mira

Pogledaji ovo Celebrity Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika