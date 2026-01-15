Zrinka Cvitešić pohvalila se svojom majkom, imala je poseban razlog za ovu divnu objavu

Majka Zrinke Cvitešić, Višnja, proslavila je svoj 72. rođendan, a naša glumica iskoristila je priliku za čestitku putem društvenih mreža.

Naša proslavljena glumica Zrinka Cvitešić svoje društvene mreže uglavnom koristi u profesionalne svrhe, no ovoga puta odlučila je dati uvid u privatni život.

Njezina majka Višnja u srijedu je proslavila 72. rođendan, a glumica poznata i po radu u inozemstvu napravila je iznimku i kolažom njezinih fotografija čestitala joj njezin dan.

Zrinka Cvitešić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zrinka Cvitešić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zrinka Cvitešić Foto: Antonio Balic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku

U opis fotografije samo je stavila #mama i emotikone srca, a uz objavu stavila je pjesmu "Sretan rođendan" u izvedbi Tereze Kesovije. Čestitkama su se pridružili i Zrinkini pratitelji, koji su gospođi Višnji, od koje je Zrinka naslijedila svoj prepoznatljivi osmijeh, poželjeli sve najbolje za rođendan.

Zrinka Cvitešić Foto: Goran Mehkek / CROPIX

In Magazin: Zrinka Cvitešić - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Zrinka Cvitešić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Iako ne govori često o svojoj obitelji, Cvitešić je jednom prilikom ispričala koliko joj je potpora roditelja značila za glumačku karijeru. Kada je dobila nagradu za promicanje hrvatske kulture u svijetu, u govoru se osvrnula na odrastanje i na roditelje, koji su joj pripomogli da dođe tu gdje danas jest.

Galerija 4 4 4 4 4

"Sad bi moj tata rekao da Turanj nije selo već predgrađe, ali ja ću reći selo. Selo odgaja dijete koje ne zna što su granice, ali vrlo dobro zna što je osjećaj pripadanja. Potrebni su vam roditelji koji voze polovan auto dovezen iz Njemačke, ali dijete ima koncertni klavir u sobi. Vjerojatno jedino dijete u selu tada. 1995. godine moji roditelji su sve izgubili, ali opet idu glavom kroz zid jer dijete želi ići studirati u Zagreb, a to košta", ispričala je Zrinka tijekom govora.

Kako Zrinka zove svojega kolegu Gorana Višnjića, otkrijte OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 inMagazin Svoj put počela je prije 10 godina u Supertalentu, posebno joj je u sjećanju ostala Martina Tomčić!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Alka Vuica počastila se luksuznim bijegom, pozirala je ispred poznate građevine daleko od Hrvatske

Pogledaji ovo Nekad i sad Promjena Kolinde Grabar-Kitarović tijekom godina: Njezina nova, vitka linija ne prestaje se komentirati

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda stariji sin Zlatana Ibrahimovića? Slijedi tatine stope u bivšem klubu slavnog napadača