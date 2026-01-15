Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku

Prekrasna kći našega poznatog kipara i fotografa samouvjereno je pozirala uz oca, spremna za bljesak fotoaparata i glamur crvenog tepiha.
Naime, riječ je o njegovoj kćeri, Ziti Lepen, koju rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti.
Lupino je ostao vjeran svom prepoznatljivom, rokerskom stilu – nosio je kožni prsluk, crne hlače te karakterističnu maramu i kapicu. Njegova kćer je, s druge strane, zablistala u upečatljivoj crvenoj haljini dugih rukava, s elegantnim naborima u struku. Kombinirala ju je s bijelim štiklama, koje su dodatno naglasile njezin glamurozan izgled.
Stephan Lupino, Zita Lepen Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Zita je velika podrška svojem ocu i jedna od najvećih obožavateljica njegova rada.
"Tatinu umjetnost stvarno doživljavam posebno. Vidim iz dana u dan koliko on ljubavi gaji u svemu tome što radi. Svakodnevno on nama šalje u posebni chat svoje radove i kako oni napreduju i traži naša mišljenja. Stvarno svakodnevno nas upućuje u to što radi i vide se koliko ljubavi i strasti ima u tome, tako da to jako cijenim", izjavila je Zita jednom prilikom za IN magazin.
Stefan Lupino i kći Zita Foto: Goran Mehkek/Cropix
Lupino je Zitu dobio u braku s bivšom suprugom Lidijom, s kojom ima i sina Martina, a najstariju kći, Camillu, dobio je u drugoj vezi.
Stephan Lupino - 1 Foto: DNEVNIK.hr
