Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku

Prekrasna kći našega poznatog kipara i fotografa samouvjereno je pozirala uz oca, spremna za bljesak fotoaparata i glamur crvenog tepiha.

Na dodjeli nagrade Timeless Beauty pozornost je privukao naš fotograf Stephan Lupino, ne samo zbog svog prepoznatljivog stila već i zbog, bez sumnje, najljepšeg društva večeri.

Naime, riječ je o njegovoj kćeri, Ziti Lepen, koju rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Sud odustao od progona influencerice zbog skandala s humanitarnom organizacijom

Lupino je ostao vjeran svom prepoznatljivom, rokerskom stilu – nosio je kožni prsluk, crne hlače te karakterističnu maramu i kapicu. Njegova kćer je, s druge strane, zablistala u upečatljivoj crvenoj haljini dugih rukava, s elegantnim naborima u struku. Kombinirala ju je s bijelim štiklama, koje su dodatno naglasile njezin glamurozan izgled.

Stephan Lupino, Zita Lepen Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Zita je velika podrška svojem ocu i jedna od najvećih obožavateljica njegova rada.

"Tatinu umjetnost stvarno doživljavam posebno. Vidim iz dana u dan koliko on ljubavi gaji u svemu tome što radi. Svakodnevno on nama šalje u posebni chat svoje radove i kako oni napreduju i traži naša mišljenja. Stvarno svakodnevno nas upućuje u to što radi i vide se koliko ljubavi i strasti ima u tome, tako da to jako cijenim", izjavila je Zita jednom prilikom za IN magazin.

Stefan Lupino i kći Zita Foto: Goran Mehkek/Cropix

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kada ljubav pukne: Koji su najskuplji razvodi slavnih osoba u povijesti?

Lupino je Zitu dobio u braku s bivšom suprugom Lidijom, s kojom ima i sina Martina, a najstariju kći, Camillu, dobio je u drugoj vezi.

Stephan Lupino - 1 Foto: DNEVNIK.hr

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić pobjegla je u pravi raj! Pohvalila se fotkama s egzotične destinacije