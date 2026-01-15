Sud odustao od progona influencerice zbog skandala s humanitarnom organizacijom

Talijanski sud u Milanu odlučio je odustati od daljnjeg kaznenog progona Chiare Ferragni nakon prijevare povezane s humanitarnom organizacijom.

Talijanska influencerica i poduzetnica Chiara Ferragni oslobođena je optužbi u poznatom slučaju Pandorogate, koji je posljednjih godina snažno potresao njezinu karijeru i imidž. Odluku su u srijedu, 14. siječnja, donijeli suci u Milanu, zaključivši da ne postoje uvjeti za daljnji kazneni progon.

Riječ je o slučaju koji se odnosio na prodaju božićnih kolača Pandoro u humanitarnoj suradnji s talijanskom tvrtkom Balocco tijekom Božića 2022. godine. Optužnica je teretila Ferragni za tešku prijevaru, no sud je odlučio da otegotne okolnosti ne postoje, zbog čega je kazneno djelo prekvalificirano u tzv. jednostavnu prijevaru, koja se progoni isključivo po privatnoj tužbi.

Chiara Ferragni - 2 Foto: Afp

Budući da su privatne tužbe koje je podignula udruga za zaštitu potrošača Codacons u međuvremenu povučene, nakon što je Ferragni isplatila odštete putem svoje tvrtke, ali i osobno, sudac Ilio Mannucci Pacini proglasio je "nepostojanje uvjeta za postupak zbog prihvaćanja povlačenja tužbi". Time je kazneni postupak formalno zaključen, a suci nisu mogli izreći kaznu, iako je tužiteljstvo prethodno tražilo zatvorsku kaznu od jedne godine i osam mjeseci.

Nakon izricanja presude, Ferragni se obratila novinarima i pratiteljima emotivnom izjavom.

Chiara Ferragni Foto: Profimedia

Chiara Ferragni - 3 Foto: Afp

"Noćna mora je završila. Jako sam sretna što mogu ponovno preuzeti kontrolu nad svojim životom. Bile su to dvije izuzetno teške godine. Imala sam povjerenja u pravdu i pravda je zadovoljena", poručila je influencerica, zahvalivši svojim odvjetnicima i pratiteljima na podršci.

Istraga je započela zbog prodaje proizvoda s humanitarnim predznakom – Pandoro kolača "Pink Christmas" te uskrsnih jaja koja su se prodavala između 2021. i 2022. godine. Prema optužbi, marketinške kampanje na društvenim mrežama ostavljale su dojam da je dio svake pojedinačne kupnje namijenjen humanitarnim inicijativama. Kolač koji je po uobičajenim cijenama koštao oko tri eura, u posebnoj ponudi je vrijedio oko devet eura, a razlika je trebala biti uplaćena za onkologiju torinske dječje bolnice Regina Margherita. Međutim, ubrzo se ispostavilo da bolnica nikada nije vidjela tu razliku.

Chiara Ferragni - 1 Foto: Afp

Talijansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja AGCM zaključilo je da je komunikacija bila obmanjujuća jer je, u slučaju Pandoro kolača, Balocco izvršio samo jednu donaciju u iznosu od 50.000 eura, a ne donaciju po svakom prodanom proizvodu, kako su mnogi potrošači vjerovali.

Iako je kazneni postupak okončan, Ferragni je tijekom godina platila značajne iznose u sklopu nagodbi i administrativnih sankcija. Do kraja 2024. godine ukupno je, prema navodima, isplatila oko 3,4 milijuna eura, uključujući kaznu AGCM-a, donaciju bolnici Regina Margherita u Torinu te dodatna sredstva u humanitarne svrhe.

Chiara Ferragni - 3 Foto: Profimedia

U svibnju iste godine njezina je tvrtka objavila i službenu izjavu u kojoj se obvezala da ubuduće neće provoditi marketinške kampanje koje povezuju komercijalne aktivnosti s humanitarnim inicijativama.

Iako je tijekom 2024. godine držala nizak profil na društvenim mrežama, Ferragni se već početkom 2025. vratila javnosti, promovirajući nove suradnje s luksuznim brendovima i pojavljujući se na naslovnicama regionalnih modnih i beauty magazina. Nedavno je na Instagramu podijelila i fotografije s putovanja u Kolumbiju, gdje je dočekala novu godinu.

Chiara Ferragni - 2 Foto: Profimedia

Komentirajući presudu, novinarka Selvaggia Lucarelli istaknula je kako je Ferragni tehnički oslobođena od progona, a ne oslobođena optužbe, naglašavajući da slučaj ipak ostavlja trajnu mrlju u kontekstu obmanjujućeg oglašavanja.

Ipak, za Chiaru Ferragni ovo znači kraj jednog od najtežih razdoblja u njezinoj javnoj karijeri, zbog čega je došlo do zatvaranja trgovina njezinog brenda, raspada braka s reperom Fedezom i negativne reakcije.

Više o ovom slučaju pročitajte OVDJE.

