Alka Vuica počastila se luksuznim bijegom, pozirala je ispred poznate građevine daleko od Hrvatske

Na društvenim mrežama osvanuli su prizori Alke Vuice na odmoru.
Na fotografijama pozira ispred poznatog hotela Burj Al Arab, odjevena u upečatljivu dugu haljinu jarkih boja s apstraktnim uzorkom.
Svoj je stajling upotpunila velikim crnim šeširom, narančastim pernatim naušnicama i velikim sunčanim naočalama.
Alka Vuica Foto: Instagram
Osim na plaži, zabilježila je i trenutke s luksuznog ručka na terasi s pogledom.
"Slatki život u Dubaiju. Savršen dan u savršenom društvu", napisala je uz fotke.
Njezini pratitelji brzo su joj objavu zatrpali brojnim komentarima.
''Preslatka Alkica, bila i ostala'', ''Pozdrav za divnu damu'', ''Dama'', ''Oduvijek divna'', ''Haljina - kida'', ''Fantastična'', ''Zavidim'', dio je komentara s Instagrama.
Naša glazbenica nedavno je za IN magazin otkrila čime se bavi njezin sin. Više pogledajte u prilogu OVDJE.
