Alka Vuica počastila se luksuznim bijegom, pozirala je ispred poznate građevine daleko od Hrvatske

Na društvenim mrežama osvanuli su prizori Alke Vuice na odmoru.

Alka Vuica trenutačno uživa u luksuznom Dubaiju, a sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija.

Na fotografijama pozira ispred poznatog hotela Burj Al Arab, odjevena u upečatljivu dugu haljinu jarkih boja s apstraktnim uzorkom.

Svoj je stajling upotpunila velikim crnim šeširom, narančastim pernatim naušnicama i velikim sunčanim naočalama.

Alka Vuica Foto: Instagram

Alka Vuica Foto: Instagram

Osim na plaži, zabilježila je i trenutke s luksuznog ručka na terasi s pogledom.

Alka Vuica Foto: Instagram

"Slatki život u Dubaiju. Savršen dan u savršenom društvu", napisala je uz fotke.

Alka Vuica Foto: Instagram

Njezini pratitelji brzo su joj objavu zatrpali brojnim komentarima.

''Preslatka Alkica, bila i ostala'', ''Pozdrav za divnu damu'', ''Dama'', ''Oduvijek divna'', ''Haljina - kida'', ''Fantastična'', ''Zavidim'', dio je komentara s Instagrama.

Naša glazbenica nedavno je za IN magazin otkrila čime se bavi njezin sin. Više pogledajte u prilogu OVDJE.

