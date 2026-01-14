Nina Badrić pobjegla je u pravi raj! Pohvalila se fotkama s egzotične destinacije

Nina Badrić karipskom otoku Anguilla Nina uživa u suncu, moru i tišini, a prizori koje je podijelila na Instagramu oduzimaju dah.

Nina Badrić trenutačno odmara na egzotičnom otoku Anguilla u istočnom Karipskom moru, a čarobne prizore s bijelih pješčanih plaža i tirkiznog mora podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Na objavljenim fotografijama Nina pozira nasmijana i opuštena – u crnom kupaćem kostimu s bijelim detaljima, dok joj u kosi stoji cvijet, savršeno uklopljen u tropski ambijent.

U drugom kadru šeta plažom, dok se iza nje prostire pravi karipski raj: palme, ležaljke, kristalno more i vedro nebo.

Nina Badrić Foto: Instagram

"Odmor može početi. More, pijesak, mozak na pašu. Zasluženi odmor'', napisala je uz rajske prizore.

Nina Badrić Foto: Instagram

Njezine objave zrače mirom i ljepotom trenutka, a pjevačica je još jednom pokazala koliko zna uživati u jednostavnosti – s osmijehom, u tišini i ljepoti prirode.

Nina Badrić na Tajlandu - 3 Foto: Nina Badrić/Instagram

Nina Badrić - 3 Foto: Nina Badrić/Instagram

A kako izgleda kći Enisa Bešlagića, koja je dobra prijateljica s Ninom, pogledajte OVDJE.

