Na udaru policije: Zvijezda kultne serije uhićena zbog napada!

Zvijezda serije "24" Kiefer Sutherland uhićen je nakon što se potukao s taksistom. Trenutno je pušten da se brani sa slobode nakon što je uplatio jamčevinu.

Američki glumac Kiefer Sutherland uhićen je u ponedjeljak u Los Angelesu nakon što je navodno ušao u fizički i verbalni sukob s vozačem taksija, potvrdila je Policijska uprava Los Angelesa.

Prema policijskom izvješću, 59-godišnji glumac priveden je nakon dojave o napadu koji se dogodio nešto nakon ponoći u blizini raskrižja Sunset Boulevarda i Fairfax Avenuea. Navodi se da je Sutherland ušao u vozilo te potom napao vozača i zaprijetio mu.

KIefer Sutherland - 1 Foto: Profimedia

KIefer Sutherland - 6 Foto: Profimedia

Zvijezda kultne serije "24" uhićena je zbog sumnje na kazneno djelo prijetnji, koje obuhvaća situacije u kojima se prijeti smrću ili teškim tjelesnim ozljedama s ciljem izazivanja straha. Nakon uhićenja, Sutherland je u 4:23 sati ujutro priveden u policijsku postaju LAPD-a u Hollywoodu. Prema navodima policije, vozač usluge prijevoza nije imao ozljede koje bi zahtijevale liječničku pomoć na mjestu događaja.

KIefer Sutherland - 2 Foto: Profimedia

Sutherland je istog dana pušten na slobodu uz jamčevinu od 50 tisuća dolara, prema podacima Ureda šerifa okruga Los Angeles. Prvo sudsko ročište u ovom slučaju zakazano je za 2. veljače, a policija je potvrdila da istraga i dalje traje.

Glumčevi predstavnici zasad se nisu oglasili, iako su mediji zatražili komentar. O slučaju su ranije izvijestili i američki mediji, uključujući NBC4 u Los Angelesu.

KIefer Sutherland - 4 Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Sutherland našao u sukobu sa zakonom. U prošlosti je imao nekoliko incidenata povezanih s alkoholom i nasilnim ponašanjem. Godine 2007. priznao je krivnju za vožnju pod utjecajem alkohola, zbog čega je, s obzirom na prethodnu presudu, osuđen na 48 dana zatvora. Također je 2009. uhićen zbog napada u New Yorku, no optužbe su kasnije odbačene nakon javne isprike.

KIefer Sutherland - 3 Foto: Profimedia

Sutherland, sin pokojne glumačke legende Donalda Sutherlanda, najpoznatiji je po ulozi Jacka Bauera u iznimno popularnoj seriji "24", koja je obilježila televizijsku produkciju početkom 2000-ih i donijela mu veliki povratak u karijeri.

Glumac je posljednjih godina i dalje aktivan u filmskoj industriji te je surađivao s redateljima poput Clinta Eastwooda i Williama Friedkina.

KIefer Sutherland - 5 Foto: Profimedia

Sutherland je imao burni ljubavni život, o čemu više pročitajte OVDJE.

