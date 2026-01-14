Plaža, sunce i Bloom: Maja Šuput podijelila nove čarobne prizore s odmora

Maja Šuput na Instagramu se pohvalila novim fotografijama s odmora.

Naša pjevačica Maja Šuput trenutačno uživa daleko od Lijepe naše – na egzotičnom Baliju. S pratiteljima na Instagramu podijelila je nove fotografije s plaže, a otkrila je i kako je cijeli dan provela u potpunom hedonizmu – uz more, sunce, kokosovu vodu i najmilije.

Na jednoj od fotografija pozira uz palmine krošnje u jednodijelnom Versace badiću dok ispija kokos, dok se na drugima vidi kako provodi opuštene trenutke na plaži sa sinčićem Bloomom i prijateljicom.

Pjevačica je, kao i uvijek, modno besprijekorna, a na fotkama je možemo vidjeti i u zavodljivom dvodijelnom bikiniju.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

''Dan za plažu, cijeli dan'', napisala je kratko Maja.

Maja Šuput Foto: Instagram

Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja i Šime bili su u nezaboravnoj avanturi kroz džunglu. Više o tome pisali smo OVDJE.

