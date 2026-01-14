Plaža, sunce i Bloom: Maja Šuput podijelila nove čarobne prizore s odmora

Maja Šuput na Instagramu se pohvalila novim fotografijama s odmora.
Na jednoj od fotografija pozira uz palmine krošnje u jednodijelnom Versace badiću dok ispija kokos, dok se na drugima vidi kako provodi opuštene trenutke na plaži sa sinčićem Bloomom i prijateljicom.
Pjevačica je, kao i uvijek, modno besprijekorna, a na fotkama je možemo vidjeti i u zavodljivom dvodijelnom bikiniju.
Maja Šuput Foto: Instagram
Maja Šuput Foto: Instagram
''Dan za plažu, cijeli dan'', napisala je kratko Maja.
Maja Šuput Foto: Instagram
Bloom Tatarinov Foto: Instagram
Maja i Šime bili su u nezaboravnoj avanturi kroz džunglu. Više o tome pisali smo OVDJE.
