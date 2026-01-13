Zbog prizora srpske zvijezde u bikiniju svi su zaboravili na zimu: ''Sjeverna latina!''

Tea Tairović zna kako zagrijati društvene mreže – njezine najnovije fotografije u badiću s egzotičnog odmora izazvale su lavinu reakcija i komentara.
Popularna glazbenica objavila je niz fotografija s luksuznog odmora, na kojima pozira u badiću, a prizori s tirkiznog mora i pješčanih plaža nikoga nisu ostavili ravnodušnim.
Tea je pokazala zavidnu liniju i preplanuli ten, a opuštene, ali zavodljive poze savršeno su se uklopile u egzotičnu atmosferu destinacije.
Uz objavu je kratko poručila: ''Lepa smo, zdrava smo, odmorna smo''.
U komentarima su se nizali komplimenti – od pohvala na račun izgleda do poruka kako Tea izgleda sretnije i opuštenije nego ikad.
''Lutka moja'', ''Uživaj Tea, zaslužila si'', ''Sirenaaa'', ''Sjeverna latina'', ''Najljepša moja'', nahvalili su je u komentarima.
