Zbog prizora srpske zvijezde u bikiniju svi su zaboravili na zimu: ''Sjeverna latina!''

Tea Tairović zna kako zagrijati društvene mreže – njezine najnovije fotografije u badiću s egzotičnog odmora izazvale su lavinu reakcija i komentara.

Pjevačica Tea Tairović ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Popularna glazbenica objavila je niz fotografija s luksuznog odmora, na kojima pozira u badiću, a prizori s tirkiznog mora i pješčanih plaža nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

Tea je pokazala zavidnu liniju i preplanuli ten, a opuštene, ali zavodljive poze savršeno su se uklopile u egzotičnu atmosferu destinacije.

Uz objavu je kratko poručila: ''Lepa smo, zdrava smo, odmorna smo''.

U komentarima su se nizali komplimenti – od pohvala na račun izgleda do poruka kako Tea izgleda sretnije i opuštenije nego ikad.

Tea Tairović - 5 Foto: Instagram

Tea Tairović - 4 Foto: Instagram

''Lutka moja'', ''Uživaj Tea, zaslužila si'', ''Sirenaaa'', ''Sjeverna latina'', ''Najljepša moja'', nahvalili su je u komentarima.

Izdanjem za doček Nove godine nadmašila je sva očekivanja, fotografije pogledajte OVDJE.

Tea Tairović Foto: Tea Tairović/Instagram

Tea Tairović - 2 Foto: Instagram

