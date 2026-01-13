Enis Bešlagić objavio snimku iz bolnice nakon operacije, pratitelji mu poželjeli brz oporavak

Poznati glumac Enis Bešlagić još je jednom iskoristio društvene mreže kako bi s pratiteljima podijelio važnu poruku o brizi za zdravlje.

Glumac Enis Bešlagić javio se iz bolnice putem videa nakon što je obavio rutinske preventivne zdravstvene preglede.

Objasnio je kako se na takav korak odlučio kako bi provjerio da je njegovo zdravstveno stanje u najboljem redu.

''Nije ''Naša mala klinika'', ali je specijalna bolnica gdje sam napravio kolonoskopiju i gastroskopiju. Čisto preventivno, kad si iznad 50 godina. Mislim da je ovo preporuka za sve da to naprave. Napravio sam pod anestezijom pa je lakše. Uz neke sitne problemčiće, koji su uklonjeni odmah u toku operacije… Ovo je poziv svima da naprave servis jer generalno pazimo oko auta, kuća i grijanja i svega, a malo oko sebe'', poručio je Bešlagić.

Ispod objave ubrzo su se nizale poruke podrške, a pratitelji su mu poželjeli brz oporavak i poručili da čuva svoje zdravlje.

Enis Bešlagić - 1 Foto: Instagram

''Drži se čovječe'', ''Brz oporavak'', ''Pazi na zdravlje'', poručili su mu.

Enis Bešlagić Foto: Instagram

