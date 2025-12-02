Enis Bešlagić pokazao je mamu Eminu, kojoj jako nalikuje: ''Kad je ona u pitanju...''

Glumac Enis Bešlagić ponovno je raznježio pratitelje objavom u kojoj je pokazao koliko mu znači majka Emina, s kojom je pozirao na emotivnoj fotografiji koja je odmah privukla pažnju.

Glumac Enis Bešlagić dirnuo je svoje pratitelje iskrenom i toplom objavom posvećenom najvažnijoj ženi u njegovu životu – majci Emini.

Na fotografiji koju je podijelio glumac pozira nasmijan uz svoju majku, a mnogi odmah primjećuju koliko nalikuju jedno drugome.

Uz fotografiju je Enis napisao emotivnu poruku koja je u kratkom roku osvojila društvene mreže. ''Došlo mi… Kad je MAJKA u pitanju tu kalkulacija nema. Ona je stub svake porodice i ona je ta pod čijim nogama je i obećani dženet ili raj'', započeo je glumac, naglasivši koliko je roditeljska ljubav bezuvjetna i neprocjenjiva.

''Uvijek za sve bezinteresno, dobronamjerno, bez kalkulacija, i kakav god ti bio ona je posljednje skrovište u kojem uvijek možeš pronaći spokoj i mir duše svoje. Te ruke i taj pogled koji nam poklanjaju, njihova borba svakim dahom da nama bude bolje, je neprocjenjiva.''

Bešlagić je iskoristio objavu da podsjeti ljude na važnost zahvalnosti i pažnje prema roditeljima.

''Zato čuvajte roditelje ljubavlju i budite im zahvalni, a tu zahvalnost pokazujte svojim djelima prema njima. Nazovite ih i recite im da ih volite, trebaju li šta, otiđite do njih i zagrlite ih čvrsto… Udahnite njihov miris ljubavi.''

U nastavku je zahvalio i svojoj majci, dirljivim riječima koje su mnoge ganule.

''Hvala ti majko što si tu još i što si sve ono lijepo što u meni budiš, a nisam spretan to pretočiti u riječi. Da si mi živa još dugo, dugo u zdravlju, sreći i ljubavi.''

Glumac je objavu završio porukom svima koji se možda već dugo nisu javili svojim roditeljima:

''Ovom porukom želim potaknuti sve one koji nisu dugo čuli svoje roditelje, da ih bar nazovu, kažu im da ih vole i spuste slušalicu… Za početak.''

Dirljiva fotografija i još dirljivija poruka još su jednom pokazale zašto je Enis Bešlagić omiljen među publikom – jednostavan, iskren i duboko vezan uz svoju obitelj.

