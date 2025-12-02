Video seks-bombe u bazenu užario je mreže: ''60 godina?! Kakva je to magija?''

Elizabeth Hurley objavila je video iz bazena u bijelom badiću i prikupila hrpu komplimenata svojih pratitelja na Instagramu.
Na snimci se opušta na napuhancu u bazenu, odjevena u klasični bijeli badić, koji naglašava njezinu besprijekornu figuru. Nasmijana i ležerna, sa sunčanim naočalama na licu, Elizabeth leži na vodi dok se u pozadini proteže pogled na zelene brežuljke i zalazak sunca.
''Lebdim u raju'', napisala je uz video.
Fanovi su zatrpali objavu komplimentima, a mnogi su komentirali da izgleda bolje nego ikad.
''Najljepša žena na svijetu'', ''Jednostavno prekrasna'', ''Prezgodna'', ''Seksi sirena'', ''60? Kakva je to magija?'', ''Tako si lijepa'', ''Kako i zašto je ovako zapanjujuća sa 60 godina'', ''Nevjerojatno'', ''Tako zgodna i senzualna'', dio je komentara s Instagrama, a ispod objave javio se i njezin sin Damian.
''Wow'', napisao je i dodao emotikon srca.
I stručnjaci su progovorili o njezinu mladoliku izgledu, a što su rekli, pročitajte OVDJE.
