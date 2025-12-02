Manje je više! Naša Laura daleko od Hrvatske raspametila fanove u sportskom izdanju

Laura Gnjatović nakon izbora za Miss Universe vratila se u Hrvatsku, ali je sada već otišla u Španjolsku.

Nakon povratka s prestižnog izbora za Miss Universe koji se održalo u Tajlandu, hrvatska predstavnica Laura Gnjatović nije se dugo zadržala u Lijepoj Našoj.

Brzo je ponovno spakirala kofere i otputovala u Španjolsku, odakle se javila svojim pratiteljima i podijelila niz upečatljivih fotografija.

''Zašto svi govore doviđenja kad ja planiram ostati zauvijek?'', napisala je uz fotke, jasno dajući do znanja da je oduševljena novom destinacijom.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Fabijan Pavao Medvešek podijelio fotku s kolegama iz žirija i najavio nove uzbudljive trenutke Supertalenta!

Pozirala je na šetnici pod palmama, odjevena u jednostavnu, ali efektno usklađenu crnu kombinaciju – uske tajice visokog struka i sportska jakna s patentnim zatvaračem savršeno su naglasile njezinu figuru. Look je zaokružila bijelim tenisicama i modernim sunčanim naočalama, dok su raspuštena kosa i prirodan make-up dodatno istaknuli njezinu ljepotu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Fotografije su u kratkom roku prikupile mnoštvo lajkova i komentara.

Pogledaji ovo Celebrity Nisu rekle ništa, ali sve se vidjelo! Dvije megazvijezde na najbolji mogući način otkrile novosti

''Zgodna'', ''Prelijepo, sve je tako prelijepo'', ''Kako si samo zgodna'', ''Prekrasna žena, pozdrav iz Tajlanda'', ''Sofisticirana, moderna, lijepa'', ''Predivna kao i uvijek'', ''Ljepotica'', ''Vrh'', samo je dio komentara s Instagrama.

Galerija 30 30 30 30 30

Suze radnosnice obilježile su njezini povratak u Hrvatsku, a OVDJE pogledajte fotke s dočeka.

Laura Gnjatović - 11 Foto: Igor Soban/PIXSELL

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Supruga glumca kojemu se sudilo za ubojstvo pokazala dekolte poslije operacije grudi

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Tko je foklerica koja stiže u zagrebačku Arenu? Njezino djetinjstvo nije bilo nimalo lako

Pogledaji ovo Celebrity Fotke pričaju same za sebe: Usudila se pokazati i više nego što je trebalo!