Fabijan Pavao Medvešek podijelio fotku s kolegama iz žirija i najavio nove uzbudljive trenutke Supertalenta!

Članovi žirija showa "Supertalent" zablistali su u backstageu, a poruka ispod objave najavila je da – najbolje tek dolazi!

Fabijan Pavao Medvešek na svom je profilu na Instagramu podijelio veseli backstage trenutak sa svojim kolegama iz žirija našeg ''Supertalenta'' – Davorom Bilmanom, Majom Šuput i Martinom Tomčić Moskaljov.

Fotografijom su simbolično ispratili audicijske emisije i najavili ono što slijedi: uzbuđenja polufinalnih emisija!

"Pozdrav od nas 4 i pozdrav audicijskim emisijama! Vidimo se u polufinalu'', napisao je Fabijan, a zatim se i malo našalio:

''Ne znaš tko je bolje ispao.''

Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman - 2 Foto: Instagram

Članovi žirija zablistali su u odličnom raspoloženju, a posebno se istaknula Maja u glamuroznoj crnoj kombinaciji s perjem i šljokicama. Komentari su se nizali jedan za drugim.

''Najbolji su, svi karakterno drugačiji, a tako dobra ekipa'', ''Prejaki'', dio je komentara ispod objave na Instagramu.

Publika nestrpljivo iščekuje nastavak natjecanja, a žiri je tim simpatičnim pozdravom samo dodatno podigao uzbuđenje.

Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman Foto: Nova TV

Inače, prvi put u povijesti Supertalent izlazi iz studija i osvaja Arenu Zagreb. Najgledaniji show u Hrvatskoj seli se pred tisuće gledatelja koji će uživo pratiti finale i saznati tko je novi hrvatski Supertalent.

Arena Zagreb, 21. prosinca: emocije, decibeli i navijači. Sastojci za spektakl koji će se dugo pamtiti.

''Naravno da znamo da smo najgledanija emisija, ali ovakav interes stvarno nismo očekivali. Hvala svima i zgrabite karte dok ih još ima!'' poziva Davor Bilman, a sve detalje o ulaznicama saznajte na linku ispod.

Svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!

'Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach'

