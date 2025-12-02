Pretraži
Fabijan Pavao Medvešek podijelio fotku s kolegama iz žirija i najavio nove uzbudljive trenutke Supertalenta!

Piše H.L., Danas @ 08:29 Celebrity komentari
Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Instagram

Članovi žirija showa "Supertalent" zablistali su u backstageu, a poruka ispod objave najavila je da – najbolje tek dolazi!

Laura Gnjatović javila se na Instagramu iz Španjolske
''Kako si samo zgodna''
Manje je više! Naša Laura daleko od Hrvatske raspametila fanove u sportskom izdanju
Rita Ora u haljini s dramatičnim izrezima pokorila crveni tepih
Hrabrost ili ludost?
Nikome nije jasno kako se uopće kretala u haljini s nikad dubljim izrezima
Maura Higgins pokazala brutalno tijelo u ekscentričnoj kombinaciji
polugola, a originalna!
Fotke pričaju same za sebe: Usudila se pokazati i više nego što je trebalo!
Tko je Seka Aleksić koja je najavila koncert u zagrebačkoj Areni?
''to se ne briše iz glave''
Tko je foklerica koja stiže u zagrebačku Arenu? Njezino djetinjstvo nije bilo nimalo lako
Hilaria Baldwin zablistala je na Gotham Awardsu u izazovnoj haljini
majka sedmero djece
Supruga glumca kojemu se sudilo za ubojstvo pokazala dekolte poslije operacije grudi
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
Preminuo Mirko Perković Poky
tužna vijest
Pjevač omiljen među hrvatskim iseljenicima pronađen mrtav u hotelskoj sobi
Tko je Dylan Douglas?
zgodni nasljednik
Znate li čiji je ovo sin? Pojavio se s poznatim roditeljima i ukrao pažnju
Pogledajte ostale nastupe Bogdana Beočanina iz Supertalenta
slažete li se sa žirijem?
Pogledajte što na Instagramu objavljuje mladić iz Supertalenta čiji je nastup pokrenuo goruću raspravu!
vijesti
Slučaj ozlijeđene časne sestre
predavala u školi
Časnu sestru nitko nije napao? Policija šuti o slučaju, procurio dokument iz bolnice
Dnevnik Nove TV doznaje: Koncert u Švicarskoj zabranjen je zbog sigurnosti
Grad potvrdio
Dnevnik Nove TV doznaje: Zbog ovoga je zabranjen koncert hrvatskih pjevača u Švicarskoj
Maskirana skupina napala dječaka u zagrebačkom parku, završio u bolnici: "Strah me kada moj sin izlazi iz kuće..."
novi slučaj nasilja
Maskirana skupina napala dječaka u zagrebačkom parku, završio u bolnici: "Strah me kada moj sin izlazi iz kuće..."
