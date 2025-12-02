Tko je foklerica koja stiže u zagrebačku Arenu? Njezino djetinjstvo nije bilo nimalo lako

Seka Aleksić najavila je koncert u Areni Zagreb, a iza nje se krije priča koju malo tko zna.

Folkerica, Seka Aleksić, stiže u zagrebačku Arenu. Prvi put u svojoj karijeri zapjevat će pred publikom u jednom od najvećih koncertnih prostora u Hrvatskoj. Spektakl je zakazan za 6. studenog 2026., a očekuje se večer prepuna emocija, hitova i energije kakvu samo ona zna stvoriti.

Rođena 1981. godine u Zvorniku u Bosni i Hercegovini, Seka nije imala niti malo lako djetinjstvo.

''Moje odrastanje bilo je u siromaštvu. Jako siromašno. Sjećam se dvije situacije, kada je otac nasrnuo na majku. Moj brat je skočio na njega, uhvatio ga za glavu i našao prvo što mu je bilo pri ruci da ga udari. Bio je dijete, moj brat. Udarao ga je po glavi, da bi se on sklonio s majke jer ju je tukao. To su strašno stresne situacije i slike koje se nikad ne zaborave. Nikad se to ne briše iz glave'', priznala je u emisiji ''Preživeli'', piše Blic.

Seka je ispričala kako je njezin otac imao problema s alkoholom i često bio ljubomoran. Sve što bi zaradio, znao je davati drugoj djeci koja nisu imala ništa, dok je njezina majka zbog njegove naravi najviše trpjela.

''Proradila bi mu ljubomora i zbog toga je imao problema s mojom majkom. Ona je najviše stradala, dobivala je batine. Bilo je više situacija u kojima smo ih brat i ja razdvajali. Danas ima ožiljke na licu iz tog razdoblja. Razvela se zbog toga i potpuno ju razumijem – to nitko ne bi trebao proživjeti'', ispričala je Seka, koja je kasnije odrastala uz očuha Milana, za kojeg je jako vezana.

Seka je s majkom i bratom tijekom ratnih devedesetih bila prisiljena napustiti svoj dom i spas potražiti u Srbiji. Novi život započeli su kao izbjeglice, a tog razdoblja ne voli se sjećati.

''Izbjegli smo u Banju Koviljaču 1992. godine. Tamo sam završila četvrti razred osnovne škole. Bilo je to razdoblje obilježeno velikom neimaštinom i ne volim ga se prisjećati. Godinama smo živjeli u sobi koju nam je škola dala na korištenje, spavali smo na strunjačama. Nismo imali štednjak, susjedi su znali nešto skuhati i donijeti. Po sedam dana jeli smo samo grah. Kasnije smo dobili štednjak na poklon i bili smo jako sretni'', priznala je svojedobno u spomenutoj emisiji, kako pišu srpski mediji.

A da se želi baviti pjevanjem – oduvijek je znala. Njezina majka u početku nije bila sklona toj ideji, a očuh joj je bio velika podrška. Kako je rekla, kada je njezina majka shvatila da za jednu noć može zaraditi pet puta više nego ona u jednom danu, popustila je.

''Od toga smo kupili zamrzivač i tako je to krenulo'', izjavila je u emisiji K1, piše Blic.

Sve je ostalo povijest. Svojim je hitovima obilježila noćni život regije i postavila standard za klupske i festivalske atmosfere. Pjesme poput ''Crno i zlatno'', ''Aspirin'', ''Kraljica'', ''Crveni ruž'', ''Iskoristi moje mane'' i ''Svi tvoji milioni'' obilježile su izlaske nekoliko generacija, dok su snažne balade ''Poslednji let'', ''Rođena s vukovima'', ''Evo'' i brojne druge emotivno osvajale publiku.

Seka danas živi skladan obiteljski život. U braku je s Veljkom Piljikićem, s kojim ima dvojicu sinova – Jakova i Jovana. No, njezin put do majčinstva bio je dug i izazovan, a sama je o tome pričala.

''Moj put do majčinstva nije bio lak. Ja sam osoba koja je sedam godina čekala da dobije dijete. Moj suprug i ja smo se sedam godina borili da postanemo roditelji. Uspješnost umjetne oplodnje je samo 30 posto. Prošla sam kroz tri postupka – treći je uspio, a prva dva bila su neuspješna. Kada smo riješili moju inzulinsku rezistenciju, bilo je mnogo lakše'', prenosi Blic.

