Supruga glumca kojemu se sudilo za ubojstvo pokazala dekolte poslije operacije grudi

Hilaria Baldwin zablistala je na Gotham Awardsu u izazovnoj haljini i otkrila da se nakon sedam trudnoća odlučila na estetsku operaciju kako bi se ponovno osjećala dobro u svom tijelu.

Hilaria Baldwin privukla je svu pozornost na ovogodišnjoj dodjeli Gotham Awards u New Yorku.

Supruga Aleca Baldwina pojavila se u izazovnoj mini haljini s korzetom dubokog dekoltea, koju je upotpunila srebrnim štiklama, i ostavila malo toga mašti. Dok je Alec, u klasičnom crnom smokingu, ostao vjeran klasičnom stilu, Hilaria je zablistala u punom sjaju.

Alec i Hilaria Baldwin - 3 Foto: Profimedia

Alec i Hilaria Baldwin - 2 Foto: Profimedia

Poznata instruktorica joge, danas majka sedmero djece, otvoreno je priznala da se nakon brojnih trudnoća podvrgnula estetskoj operaciji grudi kako bi se ponovno osjećala dobro u vlastitom tijelu.

Alec i Hilaria Baldwin - 5 Foto: Profimedia

"Zbog dojenja, koje je trajalo godinama, odlučila sam napraviti malo 'podizanje'. Bila je to odluka zbog mene same, da se osjećam dobro – i to je sasvim u redu", izjavila je u emisiji "The Baldwins", koja prikazuje njihov obiteljski život.

Alec i Hilaria Baldwin - 4 Foto: Profimedia

"Trudna sam i/ili dojim već više od deset godina. Mislim da mi je ovo prvi put da nisam ni jedno ni drugo otkad sam postala majka", iskreno je dodala Hilaria.

Alec i Hilaria upoznali su se 2011., vjenčali godinu kasnije, a danas su roditelji sedmero djece: Carmen (12), Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (7), Eduardo (5), María Lucía (4) i Ilaria (3). Alec iz prethodnog braka s glumicom Kim Basinger ima i 30-godišnju kćer Ireland Baldwin.

U nedavnom podcastu Uncut and Uncensored Hilaria je progovorila i o izazovima u 13 godina dugom braku s glumcem, posebice kada je riječ o velikoj razlici u godinama.

"Ne vjerujem da je razlika u godinama samo broj, barem ne u našem slučaju. Ima 26 godina više iskustva. Ponekad je to prednost, a ponekad razlog da potražimo malo terapije", priznala je.

Dotaknula se i čestih komentara o tome da je upravo ona forsirala brojnu obitelj, ali situacija je drugačija.

Alec i Hilaria Baldwin - 1 Foto: Profimedia

"Da vam kažem, on bi imao još djece. Ja sam ta koja kaže: ne više, hvala lijepa. On bi zaista htio još. Drugo je dijete od šestero."

Podsjećamo, Alecu Baldwinu sudilo se za ubojstvo, a sve informacije pročitajte OVDJE.

