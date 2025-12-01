Ova posebna majka dokaz je da se upornost isplati, kuhanje zdrave hrane pomaže njezinom sinu

Kad je saznala za zabrinjavajuću dijagnozu svojeg sinčića, ova hrabra i uporna majka odlučila je uzeti SUdbinu u svoje ruke. Postala je vrsna kuharica ukusnih te zdravih peciva i slastica. Inspirativnu priču Nele Vaštag donosi naša Lana Zaninović za IN magazin.

''Mom sinu je s 5 i pol godina dijagnosticiran dijabetes tipa 1. Ustvari je šokantno, zbilja šokantno, tim više što se radi o djetetu – zdravi, aktivni petogodišnjak, doslovno ni prehlade neke naročite nismo imali. To je dijagnoza koja stvarno okreće sve naglavačke i zbilja dotadašnji život mijenja'', priča Nela Vaštag.



Nela je, usprkos zabrinjavajućoj dijagnozi, odlučila nikako se ne prepustiti negativnim mislima.



''Opet nekako nalaziš snagu, jer si tu zbog djeteta. Tako da je nekakav poriv bio sabrat se i prihvatit to od početka što pozitivnije i sa što manje negativnih emocija, bar ne da to on vidi. I završio je u bolnici, kad je dijagnosticiran taj dijabetes i jednom me tužan pitao – mama, hoćeš li mi sad raditi zdrave kolače? I to je rekao tako milenim glasom i bio je tužan i baš me taklo i u to trenutku bih prošla svijet za taj jedan kolač njegov, kojeg on može da ga obradujem i kažem – sve je ok''.



U ovoj je borbenoj majci proradilo ono nešto što osjetimo u prsima kad nam je voljena osoba u opasnosti.



''Proradio je taj majčinski instinkt, ta nekakva želja, pa i potreba da ima što normalnije, što veselije djetinjstvo. E sad, normalno i frustrirano ne idu u istu rečenicu, pa ni u isti život''.

Nela je mislila da će biti lako raditi zdrave slatkiše, no ispostavilo se da tu ima mnogo zahtjevnih koraka.

Kad smo došli iz bolnice mislila sam već ću nekako početi na internetu naći nekakve zdrave recepte, međutim nisam ih baš našla, tako da sam za početak bila prepuštena sama sebi. To je bilo prije 8 godina, sada ih već ima, ali tada je bilo jako malo recepata koji bi bili dobri za njega''.



Alternativni sastojci nisu bili jedini izazov s kojim se Nela susrela. Kako govorimo o hrani, naravno da je bio važan i okus.



''U početku su bili ti keksići, a počela sam s keksima i to zobenim, međutim te kekse je samo Lovre jeo. Nevjerojatno mi je sada koliko je njega takav keksić, uz šalicu mlijeka prije spavanja radova, jer zbilja nije bio reprezentativan ni izgledom, ni okusom''.



Keksić po keksić, slatkiš po slatkiš i kuhinja ove uporne majke postala je hit među sinovim vršnjacima.



''Jeli su na dječjim rođendanima i ustvari mi je dobro što klinci imaju neki osjećaj što je dobro za njih, šta ne. Recimo čips od slanutka, na kraju su ga svi jeli radije nego običan čips. Može se kad se dobro pogode ti sastojci dobit obrok i za djecu koja su inače navikla na bijeli šećer i na sve ove druge sastojke koje moj sin ne smije''.

Nela danas ima 2 knjige zdravih recepata, a kako bi pomogla drugima da zdravije kuhaju sebi i najmilijima, odlučila je recepte podijeliti na internetu.



''Uglavnom preko tih društvenih mreža dijelimo recepte. Javljaju se mame, bake dijabetičara, ali i roditelji djece s drugim autoimunim bolestima, tako da razmjenjujemo te recepte, tražimo neke alternative – što bi se moglo zamijeniti, a da bude prilagođeno baš tom djetetu''.



Ova maštovita majka otkriva nam kako je danas dječak od kojeg je krenula cijela priča.



''Lovre danas ima 13 godina i sada je već veliki dječak. Još uvijek voli kolače, još uvijek nosi u školu te užinice – kolače i peciva, koja mu napravim, tako da – ok je''.

''Ja bih rekla, njemu je hrana kao lijek prije u jednom emotivnom smislu, da on sad može taj kolač, a da mu ne digne šećer, to je njemu bitno i emotivno i psihološki. U tom smislu bih ja rekla da je taj kolač i ta hrana bila lijek''.

