Kako izgleda manje poznati brat Enriquea Iglesiasa? Bio je model, u glazbi nije ostvario velik uspjeh

Julio Iglesias ml. bavi se glazbom posljednja tri desetljeća, no njegova ostvarenja često su ostajala u sjeni njegova mlađeg brata Enriquea.
Obitelj Iglesias mnogi poznaju po dvojici najistaknutijih članova - Juliju, iza kojeg je karijera duga 60 godina, i Enriqueu, danas jednom od najpoznatijih latinoameričkih pjevača. Međutim, ima i onih koji znaju da se među njima krije još jedan glazbenik, koji nije dosegnuo zvjezdani status, ali smo ga gledali na nastupima.3 vijesti o kojima se priča svadbeno slavlje! Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja modno se uskladili Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen više se ne kriju Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Priča Julija Iglesiasa ml., Enriqueova dvije godine starijeg brata i jednog od Julijevih troje djece iz prvog braka, često ostaje u sjeni uspjeha njegova slavnog oca i brata.
Galerija 6 6 6 6 6
Riječ je o američko-španjolskom pjevaču i modelu koji je tijekom posljednjih dvaju desetljeća gradio svoju karijeru u šoubiz-industriji — ne samo kao sin jedne od najvećih glazbenih legendi već kao umjetnik i zabavljač u svom pravom smislu.
Julio Iglesias ml. - 3 Foto: Afp
Julio Iglesias ml. - 5 Foto: Profimedia
Julio Iglesias ml. - 6 Foto: Profimedia
Rođen je 25. veljače 1973. u Madridu kao srednje dijete Julija Iglesiasa i filipinsko-španjolske voditeljice Isabel Preysler. Prije njega par je imao kćer Chabeli, dok je Enrique stigao 1975. godine. Nakon razvoda roditelja 1979. godine Julio se s bratom i sestrom preselio s ocem u Miami, gdje je odrastao u okruženju glazbe i medija.
Svoju karijeru započeo je kao model, kada mu je menadžer dogovorio ekskluzivan ugovor s agencijom Ford Models u New Yorku, što mu je otvorilo vrata u svijet mode. Tamo su ga otkrili renomirani fotografi i angažirali ga za kampanje, uključujući Versace, te se pojavljivao u reklamama za brend Gap.
Julio Iglesias ml. - 2 Foto: Afp
Julio Iglesias ml. - 4 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Bez filtera! Ella Dvornik podvrgnula se zahvatu pomlađivanja, pohvalila se rezultatom
Iako mu je ponuđeno i nekoliko uloga u televizijskim sapunicama te čak prilika da glumi na Broadwayu, Julio je odlučio posvetiti se glazbi. Godine 1999. potpisao je ugovor s diskografskom kućom Epic Records i snimio svoj debitantski album "Under My Eyes". Iako album nije ostvario veliki komercijalni uspjeh u SAD-u, singl "One More Chance" promovirao je nastupe kao što je Miss Universe 1999., a kao predizvođač otvorio je Cherinu turneju.
Julio Iglesias ml. - 7 Foto: Profimedia
Julio Iglesias ml. - 3 Foto: Profimedia
Ukupno je objavio tri albuma, a zadnji njegov singl izašao je 2014. godine. Osim glazbe i modelinga, pojavljivao se i na televizijskim showovima i realityjima, poput španjolske verzije "Plesa sa zvijezdama" i "Tvoje lice zvuči poznato".
Iako ga mnogi mediji povezuju sa slavnim bratom Enriqueom Iglesiasom, Julio ml. u nekoliko je intervjua govorio o tome kako su njihovi putovi u glazbi različiti. Dok je Enrique stvorio globalnu glazbenu karijeru s milijunskim prodajama i brojnim hitovima, Julio je više kombinirao svoje interese od modelinga i televizije do pjevanja i show nastupa. Ipak, u jednom od rijetkih intervjua spomenuo je i lijepu uspomenu iz djetinjstva koju je imao s bratom — nastupi na turnejama s obitelji kada je bio vrlo mlad, što mu ostaje posebno dragocjeno.
Julio Iglesias ml. - 2 Foto: Profimedia
Danas se Julio Iglesias Jr. i dalje aktivno bavi glazbom i nastupima. Na svojim službenim kanalima objavljuje glazbene projekte, a najavio je i novu produkciju "Julio Iglesias Experience", gdje će izvoditi najpoznatije pjesme svog oca u koncertnim izvedbama diljem svijeta.
Julio Jr. bio je u dugogodišnjoj vezi s belgijskom modelom Charisse Verhaert. Par se zaručio 2011. i vjenčao 2012. godine, ali su se razdvojili 2020. godine. Danas je s kubanskom manekenkom Ariadnom Romero.
Nakon razvoda od filipinsko-španjolske voditeljice Preysler, s kojom je dobio Chabeli, Julija ml. i Enriquea, Julio Iglesias je ušao u vezu s nizozemskom manekenkom, 22 godine mlađom Mirandom Rijnsburger, s kojom ima petero djece (Miguela, Rodriga, Cristinu, Victoriju i Guillerma) i u braku je od 2010. godine.
Njihov otac našao se pod teškim optužbama. Više o tome pročitajte OVDJE.
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Cam i Mitchell opet skupa! Fanove zabrinuo jedan detalj na zajedničkoj fotki
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ivana Knoll iznenadila objavom na Instagramu: ''Rekla sam da!''
Pogledaji ovo Celebrity Simbolična poruka? Internet bruji o posljednjem javnom potezu Beckhamova sina i njegove supruge
Pogledaji ovo Celebrity Andrea Šušnjara bolnom vijesti rasplakala pratitelje: ''Stalo je kucati srce mog anđela...''