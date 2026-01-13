Kako izgleda manje poznati brat Enriquea Iglesiasa? Bio je model, u glazbi nije ostvario velik uspjeh

Julio Iglesias ml. bavi se glazbom posljednja tri desetljeća, no njegova ostvarenja često su ostajala u sjeni njegova mlađeg brata Enriquea.

Obitelj Iglesias mnogi poznaju po dvojici najistaknutijih članova - Juliju, iza kojeg je karijera duga 60 godina, i Enriqueu, danas jednom od najpoznatijih latinoameričkih pjevača. Međutim, ima i onih koji znaju da se među njima krije još jedan glazbenik, koji nije dosegnuo zvjezdani status, ali smo ga gledali na nastupima.

Priča Julija Iglesiasa ml., Enriqueova dvije godine starijeg brata i jednog od Julijevih troje djece iz prvog braka, često ostaje u sjeni uspjeha njegova slavnog oca i brata.

Riječ je o američko-španjolskom pjevaču i modelu koji je tijekom posljednjih dvaju desetljeća gradio svoju karijeru u šoubiz-industriji — ne samo kao sin jedne od najvećih glazbenih legendi već kao umjetnik i zabavljač u svom pravom smislu.

Julio Iglesias ml. - 3 Foto: Afp

Julio Iglesias ml. - 5 Foto: Profimedia

Julio Iglesias ml. - 6 Foto: Profimedia

Rođen je 25. veljače 1973. u Madridu kao srednje dijete Julija Iglesiasa i filipinsko-španjolske voditeljice Isabel Preysler. Prije njega par je imao kćer Chabeli, dok je Enrique stigao 1975. godine. Nakon razvoda roditelja 1979. godine Julio se s bratom i sestrom preselio s ocem u Miami, gdje je odrastao u okruženju glazbe i medija.

Svoju karijeru započeo je kao model, kada mu je menadžer dogovorio ekskluzivan ugovor s agencijom Ford Models u New Yorku, što mu je otvorilo vrata u svijet mode. Tamo su ga otkrili renomirani fotografi i angažirali ga za kampanje, uključujući Versace, te se pojavljivao u reklamama za brend Gap.

Julio Iglesias ml. - 2 Foto: Afp

Julio Iglesias ml. - 4 Foto: Profimedia

Iako mu je ponuđeno i nekoliko uloga u televizijskim sapunicama te čak prilika da glumi na Broadwayu, Julio je odlučio posvetiti se glazbi. Godine 1999. potpisao je ugovor s diskografskom kućom Epic Records i snimio svoj debitantski album "Under My Eyes". Iako album nije ostvario veliki komercijalni uspjeh u SAD-u, singl "One More Chance" promovirao je nastupe kao što je Miss Universe 1999., a kao predizvođač otvorio je Cherinu turneju.

Julio Iglesias ml. - 7 Foto: Profimedia

Julio Iglesias ml. - 3 Foto: Profimedia

Ukupno je objavio tri albuma, a zadnji njegov singl izašao je 2014. godine. Osim glazbe i modelinga, pojavljivao se i na televizijskim showovima i realityjima, poput španjolske verzije "Plesa sa zvijezdama" i "Tvoje lice zvuči poznato".

Iako ga mnogi mediji povezuju sa slavnim bratom Enriqueom Iglesiasom, Julio ml. u nekoliko je intervjua govorio o tome kako su njihovi putovi u glazbi različiti. Dok je Enrique stvorio globalnu glazbenu karijeru s milijunskim prodajama i brojnim hitovima, Julio je više kombinirao svoje interese od modelinga i televizije do pjevanja i show nastupa. Ipak, u jednom od rijetkih intervjua spomenuo je i lijepu uspomenu iz djetinjstva koju je imao s bratom — nastupi na turnejama s obitelji kada je bio vrlo mlad, što mu ostaje posebno dragocjeno.

Julio Iglesias ml. - 2 Foto: Profimedia

Danas se Julio Iglesias Jr. i dalje aktivno bavi glazbom i nastupima. Na svojim službenim kanalima objavljuje glazbene projekte, a najavio je i novu produkciju "Julio Iglesias Experience", gdje će izvoditi najpoznatije pjesme svog oca u koncertnim izvedbama diljem svijeta.

Julio Jr. bio je u dugogodišnjoj vezi s belgijskom modelom Charisse Verhaert. Par se zaručio 2011. i vjenčao 2012. godine, ali su se razdvojili 2020. godine. Danas je s kubanskom manekenkom Ariadnom Romero.

Nakon razvoda od filipinsko-španjolske voditeljice Preysler, s kojom je dobio Chabeli, Julija ml. i Enriquea, Julio Iglesias je ušao u vezu s nizozemskom manekenkom, 22 godine mlađom Mirandom Rijnsburger, s kojom ima petero djece (Miguela, Rodriga, Cristinu, Victoriju i Guillerma) i u braku je od 2010. godine.

