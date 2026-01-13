Šokantni navodi potresli svijet glazbe: Glazbena legenda optužena za seksualno zlostavljanje

Dvije žene javno su istupile s optužbama o seksualnom zlostavljanju koje je nad njima vršio otac Enriquea Iglesiasa, Julio Iglesias.

Španjolska glazbena legenda Julio Iglesias našao se u središtu ozbiljnih optužbi nakon što su dvije žene javno istupile tvrdeći da ih je navodno seksualno zlostavljao dok su radile kao zaposlenice s boravkom u njegovim karipskim vilama.

Optužbe su objavljene u utorak nakon zajedničke istrage španjolskog portala eldiario.es i američke televizije Univision, a navodni incidenti dogodili su se 2021. godine u Iglesiasovim rezidencijama u Punta Cani u Dominikanskoj Republici i Lyford Cayu na Bahamima.

Julio Iglesias - 1 Foto: Afp

Jedna od žena, kućna pomoćnica koja je u tekstu navedena pod imenom Rebeca (nije joj pravo ime), tvrdi da ju je pjevač, tada 77-godišnjak, često pozivao u svoju sobu na kraju večeri te da je bila prisiljavana na spolne odnose. Opisala je navodne situacije, koje su uključivale šamaranje te fizičko i verbalno zlostavljanje.

"Iskorištavao me gotovo svake noći. Osjećala sam se kao predmet, kao robinja", izjavila je za eldiario.es i Univision Noticias. Dodala je da su se navodni seksualni susreti gotovo uvijek odvijali u prisutnosti starije članice njegova kućnog osoblja.

Julio Iglesias - 3 Foto: Afp

Julio Iglesias - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Nekad i sad Cam i Mitchell opet skupa! Fanove zabrinuo jedan detalj na zajedničkoj fotki

Druga žena, fizioterapeutkinja koja je također radila za Iglesiasa i koja je u tekstu navedena pod imenom Laura, tvrdi da ju je pjevač protiv njezine volje ljubio u usta i dirao po grudima. Navela je da je tijekom rada bila izložena neprimjerenom dodirivanju, uvredama i ponižavanju u, kako kaže, atmosferi kontrole i stalnog uznemiravanja.

Julio Iglesias - 4 Foto: Profimedia

Mediji koji su objavili istragu navode da su u više navrata pokušali stupiti u kontakt s pjevačem, inače ocem Enriquea Iglesiasa, i njegovim odvjetnikom putem e-maila, telefonskih poruka i pisama, no nisu dobili odgovor. Također nije bilo reakcije osobe zadužene za upravljanje kućom u kojoj su se navodni napadi dogodili.

Julio Iglesias - 1 Foto: Profimedia

S druge strane, žena koju je Rebeca identificirala kao svoju bivšu nadređenu u vili u Punta Cani odbacila je optužbe kao besmislice, istaknuvši da prema Iglesiasu osjeća samo zahvalnost, divljenje i poštovanje, opisujući ga kao poniznog, velikodušnog i s puno poštovanja prema ženama.

Julio Iglesias jedan je od najuspješnijih glazbenika svih vremena, a karijeru je započeo davne 1966. godine. Do danas je prodao više od 300 milijuna izdanja diljem svijeta, a 1970. predstavljao je Španjolsku na Eurosongu i osvojio četvrto mjesto. U Ujedinjenom Kraljevstvu stekao je veliku popularnost 1981. godine, kada je njegova pjesma "Begin the Beguine" zauzela prvo mjesto top-ljestvica.

Julio Iglesias - 3 Foto: Profimedia

Nakon razvoda od filipinsko-španjolske voditeljice Isabel Preysler, s kojom je dobio troje djece, ušao je u vezu s nizozemskom manekenkom, 22 godine mlađom Mirandom Rijnsburger, s kojom ima petero djece i u braku je od 2010. godine.

Optužbe protiv Iglesiasa zasad ostaju na razini navoda, a pjevač se do objave teksta nije javno očitovao.

