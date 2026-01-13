Pobjednica MasterChefa opet zabavila pratitelje: Nakon pobjede raspored joj je potpuno krcat!

Endrina Muqaj posljednjih dana boravi u Trogiru, gdje u restoranu Stjepana Vukadina priprema večeru s kojom je pobijedila u MasterChefu, a u slobodnim trenucima imala je i vremena za šalu.

Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj uspješno je odradila i četvrtu večer rada u poznatom trogirskom restoranu Il Ponte, gdje gostuje uz chefa Stjepana Vukadina. Nakon još jedne zahtjevne večeri iza štednjaka, Endrina se javila pratiteljima na društvenim mrežama – uz dozu humora i iskrenosti.

Na jednoj od Instagram Storyja našalila se kratkom porukom: "Preživjela 4. večeru", jasno dajući do znanja da su tempo i intenzitet rada ozbiljni, ali i da ih prihvaća sa smiješkom.

Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

U sljedećoj objavi pokazala je i vedriju stranu večeri, pozirajući nasmijana u ogledalu restoranskog prostora te dodala: "Šalim se, osmijeh je od uha do uha, a srce je kao kuća".

Endrina Muqaj - 2 Foto: Instagram Screenshot

Objave su oduševile pratitelje koji su je počeli pratiti nakon nedavne pobjede u MasterChefu, čime su nagrađeni njezina predanost, energija i pozitivu koju donosi u profesionalnu kuhinju. Čini se da Endrina u Trogiru proživljava posebno iskustvo – radno, ali i emotivno ispunjeno.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Endrina Muqaj, MasterChef - 3 Foto: Nova TV

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Rad s članom žirija i chefom Stjepanom Vukadinom u restoranu Il Ponte očito joj donosi nove izazove, ali i potvrdu da se nakon MasterChefa uspješno snalazi i u stvarnim, visokim gastronomskim standardima.

Unatoč sreći, jedna osoba iz Endrininog kruga se brine da ona jede svaki dan. Više o tome pročitajte OVDJE.

S dečkom Ervinom je dugi niz godina u vezi, a više o njemu otkrijte OVDJE.

