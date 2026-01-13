Cam i Mitchell opet skupa! Fanove zabrinuo jedan detalj na zajedničkoj fotki

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson, koje mnogi pamte po ulogama Cama i Mitchella iz "Moderne obitelji", okupili su se zbog intervjua za podcast "Dinner's on Me".

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson, publici zauvijek poznati kao Cam i Mitchell iz kultne serije "Moderna obitelj", ponovno su se susreli šest godina nakon završetka serije – i to u opuštenoj, gastronomskoj atmosferi.

Povod susreta bilo je Stonestreetovo gostovanje u Fergusonovu podcastu "Dinner’s On Me", u kojem glumac redovito spaja razgovore s poznatim gostima i ljubav prema hrani. Fotografije otkrivaju da je susret protekao u vedrom raspoloženju, uz obilje smijeha i dobre hrane.

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 1 Foto: Profimedia

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 6 Foto: YouTube Screenshot

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 3 Foto: YouTube Screenshot

"Pa, Jesse Tyler Ferguson mi je okrenuo ruku dovoljno da dođe u podcast", napisao je Stonestreet u najavi epizode iz jednog meksičkog restorana. "Snimili smo ga u restoranu gdje sam posljednjih 27 godina jeo više nego što si želim priznati."

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 2 Foto: YouTube Screenshot

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 8 Foto: YouTube Screenshot

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 3 Foto: Profimedia

Na jednoj od fotografija Stonestreet pozira za stolom prepunim jela, vidno oduševljen, dok na drugoj fotografiji dvojac pozira zagrljen s Fergusonom, nasmijan i opušten – baš kao u danima kada su na malim ekranima utjelovljavali jedan od najomiljenijih televizijskih parova.

Obojica su se promijenila u odnosu na 2020., kada se prestala snimati serija. I Stonestreet je pokazao novu, nešto vitkiju figuru nakon što je njegov Cam ostao upamćen kao jedan od najpoznatijih plus size televizijskih likova, Ferguson je isprva zbunio Stonestreetove pratitelje jer je izgledao staro.

Međutim, u pitanju je bila Stonestreetova šala. Naime, 54-godišnji glumac na svog kolegu je stavio starački filter, što su skužili.

"Stanite, mislila sam da je filter stvaran", "Možemo li imati spin-off Cama i Mitchella?", "Volim njihove zajedničke šale u kojima se filterom naprave starima", "O moj Bože, umalo sam se zabrinula", "Filter me je ubio hahaha. Jedva čekam epizodu", "Ovo je sasvim iskreno moja omiljena šala između prijatelja u cijelom svijetu ikada", pišu fanovi.

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 4 Foto: Profimedia

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 7 Foto: YouTube Screenshot

Eric Stonestreet i Jesse Tyler Ferguson - 2 Foto: Profimedia

Moderna obitelj emitirala se punih 11 sezona i završila 2020. godine, a Cam i Mitchell ostali su zapamćeni kao jedan od najsimpatičnijih i najautentičnijih parova u povijesti televizijskih sitcoma.

Iako je od završetka serije prošlo nekoliko godina, ovaj susret pokazuje da kemija između Stonestreeta i Fergusona nije nestala, a fanovi diljem svijeta s oduševljenjem su dočekali njihov novi zajednički trenutak.

