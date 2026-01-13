Simbolična poruka? Internet bruji o posljednjem javnom potezu Beckhamova sina i njegove supruge

Nicola Peltz izbrisala je sve tragove Beckhamovih sa svojih društvenih mreža, dok Brooklyn inzistira na privatnoj distanci od roditelja zbog narušenih odnosa i brige za mentalno zdravlje.
Nicola Peltz podijelila je emotivne trenutke sa suprugom Brooklynom Beckhamom, dok njihova obiteljska drama s njegovim roditeljima i dalje traje.3 vijesti o kojima se priča svadbeno slavlje! Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja više se ne kriju Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga modno se uskladili Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen
Nakon proslave svog 31. rođendana glumica je na Instagramu objavila fotografije raskošnih buketa ruža, koje je, čini se, poklonio Brooklyn, te slike svog brata Bradleyja i psa.
"Neki lijepi trenuci", napisala je u opisu, a Brooklyn je komentirao: "Volim te, dušo."
Dok su njihove nježne objave osvojile pažnju pratitelja, mediji pišu da je Nicola izbrisala sve tragove Beckhamovih sa svojih društvenih mreža, nakon što je Brooklyn blokirao roditelje i braću. Prema navodima izvora, Brooklyn je roditeljima poručio da ga mogu kontaktirati samo preko odvjetnika kako bi zaštitio svoje mentalno zdravlje.
David i Brooklyn Beckham - 6 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Ma tko je on? Svi pričaju o ovom malom šarmeru koji je ukrao show na crvenom tepihu!
Zbog obiteljske drame ovaj posljednji potez Nicole i Brooklyna je simboličan, a obožavatelji vjeruju kako Beckhamov sin odlučno ostaje pri stavu da ne želi ponovno uspostaviti kontakt s roditeljima.
Nicola Peltz Beckham i Brooklyn Beckham - 6 Foto: Instagram
Iako je David Beckham pokušao javno uspostaviti kontakt objavom sinove fotografije, Brooklyn navodno ne želi da ga roditelji spominju na društvenim mrežama jer ga to emocionalno pogađa. Nicola je, u znak potpore suprugu, uklonila sve objave povezane s njegovom obitelji, uključujući i staru rođendansku čestitku Victoriji Beckham.
David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Profimedia
David i Brooklyn Beckham - 4 Foto: Profimedia
Navodno Brooklyn smatra da ga roditelji i dalje tretiraju kao dijete i da svaku pomirbu želi rješavati isključivo privatno, bez javnosti. U međuvremenu, Beckhamovi se nadaju obiteljskom pomirenju unatoč tome što je Nicola javno dala do znanja da joj je vlastita obitelj prioritet.
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda hit-serije pod istragom: Savezne vlasti tragaju za glumcem zbog teških optužbi
Galerija 27 27 27 27 27
Podsjetimo, napetosti između Nicole i Victorije navodno traju od vjenčanja u travnju 2022., kada je Nicola odbila nositi vjenčanicu iz Victorijine modne kuće, a cijela ceremonija navodno je bila u znaku obitelji Peltz.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Andrea Šušnjara bolnom vijesti rasplakala pratitelje: ''Stalo je kucati srce mog anđela...''
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Mia Begović na poseban dan podijelila fotku s kćeri i unučicom: ''Sve što jesam i imam u jednom zagrljaju''
Pogledaji ovo Celebrity Autorica bestselera prema kojem je nastao kontroverzni film liječi se od raka