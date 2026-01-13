Simbolična poruka? Internet bruji o posljednjem javnom potezu Beckhamova sina i njegove supruge

Nicola Peltz izbrisala je sve tragove Beckhamovih sa svojih društvenih mreža, dok Brooklyn inzistira na privatnoj distanci od roditelja zbog narušenih odnosa i brige za mentalno zdravlje.

Nicola Peltz podijelila je emotivne trenutke sa suprugom Brooklynom Beckhamom, dok njihova obiteljska drama s njegovim roditeljima i dalje traje.

Nakon proslave svog 31. rođendana glumica je na Instagramu objavila fotografije raskošnih buketa ruža, koje je, čini se, poklonio Brooklyn, te slike svog brata Bradleyja i psa.

"Neki lijepi trenuci", napisala je u opisu, a Brooklyn je komentirao: "Volim te, dušo."

Dok su njihove nježne objave osvojile pažnju pratitelja, mediji pišu da je Nicola izbrisala sve tragove Beckhamovih sa svojih društvenih mreža, nakon što je Brooklyn blokirao roditelje i braću. Prema navodima izvora, Brooklyn je roditeljima poručio da ga mogu kontaktirati samo preko odvjetnika kako bi zaštitio svoje mentalno zdravlje.

David i Brooklyn Beckham - 6 Foto: Profimedia

Zbog obiteljske drame ovaj posljednji potez Nicole i Brooklyna je simboličan, a obožavatelji vjeruju kako Beckhamov sin odlučno ostaje pri stavu da ne želi ponovno uspostaviti kontakt s roditeljima.

Nicola Peltz Beckham i Brooklyn Beckham - 6 Foto: Instagram

Iako je David Beckham pokušao javno uspostaviti kontakt objavom sinove fotografije, Brooklyn navodno ne želi da ga roditelji spominju na društvenim mrežama jer ga to emocionalno pogađa. Nicola je, u znak potpore suprugu, uklonila sve objave povezane s njegovom obitelji, uključujući i staru rođendansku čestitku Victoriji Beckham.

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Profimedia

David i Brooklyn Beckham - 4 Foto: Profimedia

Navodno Brooklyn smatra da ga roditelji i dalje tretiraju kao dijete i da svaku pomirbu želi rješavati isključivo privatno, bez javnosti. U međuvremenu, Beckhamovi se nadaju obiteljskom pomirenju unatoč tome što je Nicola javno dala do znanja da joj je vlastita obitelj prioritet.

Podsjetimo, napetosti između Nicole i Victorije navodno traju od vjenčanja u travnju 2022., kada je Nicola odbila nositi vjenčanicu iz Victorijine modne kuće, a cijela ceremonija navodno je bila u znaku obitelji Peltz.

