Naš influencer progovorio o planovima za djecu s partnerom iz Srbije

Marko Vuletić na društvenim mrežama sa svojim pratiteljima dijeli razne trenutke, a sada je odgovarao na njihova pitanja.

Naš influencer Marko Vuletić na Instagramu je odgovarao na pitanja svojih pratitelja.

Jedno od njih odnosilo se na planira li imati djecu sa svojim partnerom Bogoljubom – putem posvojenja, surogat-majčinstva ili na neki drugi način.

Marko je iskreno objasnio zašto trenutno o tome ne razmišljaju:

"Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: ''Di su ti tate, pe*eri?'' Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome'', rekao je.

''Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu'', dodao je.

Inače, Marko je nedavno na društvenim mrežama otkrio kada su on i partner iz Srbije sklopili životno partnerstvo. Više o tome pisali smo OVDJE.

Prošle godine kupio je i stan u Zagrebu. Proces renovacije detaljno je dijelio s pratiteljima, svojedobno je otkrio i konačne troškove, od kupnje do uređenja. Više pročitajte OVDJE.

