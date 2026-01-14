Naš influencer progovorio o planovima za djecu s partnerom iz Srbije

Marko Vuletić na društvenim mrežama sa svojim pratiteljima dijeli razne trenutke, a sada je odgovarao na njihova pitanja.
Naš influencer Marko Vuletić na Instagramu je odgovarao na pitanja svojih pratitelja.3 vijesti o kojima se priča ''Izgledam poput kostura'' Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka'' svadbeno slavlje! Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja "prekrasno jutro" Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati
Jedno od njih odnosilo se na planira li imati djecu sa svojim partnerom Bogoljubom – putem posvojenja, surogat-majčinstva ili na neki drugi način.
Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram
Marko je iskreno objasnio zašto trenutno o tome ne razmišljaju:
"Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: ''Di su ti tate, pe*eri?'' Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome'', rekao je.
Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram
Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je zavodnik iz telenovela koji je zbog podrške uhićenom predsjedniku završio na OnlyFansu?
''Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu'', dodao je.
Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram
Galerija 26 26 26 26 26
Inače, Marko je nedavno na društvenim mrežama otkrio kada su on i partner iz Srbije sklopili životno partnerstvo. Više o tome pisali smo OVDJE.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Naš rukometni izbornik razveo se od školske ljubavi, a onda kratko ljubio misicu
Prošle godine kupio je i stan u Zagrebu. Proces renovacije detaljno je dijelio s pratiteljima, svojedobno je otkrio i konačne troškove, od kupnje do uređenja. Više pročitajte OVDJE.
Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kolinda u izdanju u kakvom je još niste vidjeli! Novom objavom zaintrigirala je vjerne fanove
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zbog prizora srpske zvijezde u bikiniju svi su zaboravili na zimu: ''Sjeverna latina!''
Pogledaji ovo Preporuke Iza isklesanog tijela i žestokih uloga skriva se ljubavna priča koja traje već 26 godina