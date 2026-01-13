Ovako danas izgleda najmlađi sin Michaela Jacksona, koji je u javnosti snimljen svega nekoliko puta

Najmlađeg sina kralja popa gotovo nikada ne vidimo u javnosti, ali s vremena na vrijeme isplivaju njegove fotografije.

Bigi Jackson, sin legendarnog Michaela Jacksona, viđen je u rijetkom javnom izlasku u društvu misteriozne djevojke. Paparazzi su ih uhvatili dok su zajedno uživali u opuštenom danu i ručku na otvorenom u Los Angelesu, piše Daily Mail.

Na fotografijama se Bigi, koji će uskoro napuniti 24 godine, može vidjeti u ležernom izdanju – nosio je crnu majicu s printom i bijele sportske hlačice, uz klasične crne tenisice. U drugom trenutku, Bigi je snimljen dok s osmijehom nosi čaše pića, čime je pokazao da i dalje njeguje jednostavan, povučen stil života daleko od reflektora – unatoč slavnom prezimenu.

Inače, njegovo pravo ime je Blanket, a puno ime mu je Prince Michael Jackson II. Bigija je javnost upoznala kada je imao samo devet mjeseci. Tada ga je otac pokazao s balkona hotela u Berlinu u kojem je boravio i pred okupljenima mahao njime iznad ograde, što je izazvalo veliki skandal. Još dok je bio živ, Michael ga je skrivao od kamera i bliceva fotoaparata tako što bi mu stavljao maske na lice kada bi se zajedno pojavljivali u javnosti.

Nakon što je pjevač preminuo, Bigi se potpuno povukao iz javnosti. Iznimku je napravio krajem 2021. godine kada je za "Good Morning Britain" govorio o temi klimatskih promjena. Tada je novinare proveo i po svojoj kući te pokazao nekoliko stvari koje su pripadale njegovu ocu.

Nitko nije ni znao kako izgleda dok ga prije nekoliko godina paparazzi nisu ulovili u Calabasasu u Kaliforniji, a doznalo se i da je ondje, nakon što je postao punoljetan, kupio vilu vrijednu 2,6 milijuna dolara.

Bigija je Michael dobio sa surogat-majkom, a sina Princea i kćer Paris dobio je sa svojom drugom suprugom, medicinskom sestrom Debbie Rowe. Sve troje djece odgojio je sam, uz pomoć svojeg osoblja na imanju Neverland, a pobrinuo se i da im bude dobro nakon njegove smrti. Naime, svakome je ostavio po trećinu svojeg bogatstva, koje je raspodijelio u dijelove, od kojih će zadnji dobiti kada navrše 40 godina.

