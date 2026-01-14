Anđa Marić snimljena prvi put u javnosti nakon bolnog priznanja o sinu

Nakon svega, Anđa Marić je pokazala hrabri osmijeh u prvom javnom izlasku.

Na dodjeli nagrada Timeless Beauty, pojavila se i Anđa Marić – u svom prvom javnom izlasku nakon što je krajem prošle godine hrabro progovorila o teškoj borbi kroz koju prolazi njezin sin Gašper, otvoreno priznajući da se bori s ovisnošću o alkoholu.

Anđa je na događanju blistala u haljini dugih rukava s crnom podlogom i jarkim, šarenim uzorkom. Kombinirala ju je sa zanimljivim čizmama, a u ruci je držala štap oslikan razigranim bojama – detalj koji dodatno naglašava njezin izražajan osobni stil i snažan karakter.

Nasmijana i dostojanstvena, Anđa je svojom pojavom poslala snažnu poruku – da i u najtežim trenucima ne odustaje, i da iz svega izlazi s nadom i vjerom u bolje sutra.

OVDJE pročitajte njezino bolno i javno priznanje o sinu.

Nakon bolnog priznanja donijela je i hrabru odluku, a više o tome pisali smo OVDJE.

