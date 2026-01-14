Nevjerojatno! Srpsku glazbenicu gađali grudama na koncertu, pogledajte gdje je nastavila pjevati

Ana Bekuta doživjela je neugodnu situaciju na nastupu u Čačku, a u jednom je trenutku zatražila i pomoć policije.

Na koncertu Ane Bekute u Čačku, održanom na gradskom trgu povodom dočeka srpske Nove godine, dogodio se neugodan incident koji je zasjenio večer, piše Telegraf.rs.

Iako je nastup od početka pratio zvuk zvižduka, situacija je eskalirala kada su iz publike prema pjevačici i njezinim glazbenicima počele letjeti grude.

Jedna od njih pogodila je i člana njezina benda u glavu.

Bekutanerka traži miliciju da je štiti od Čačana. pic.twitter.com/ORortkHpne — Dnevna doza Čačanina (@DnevnaDCacanina) January 13, 2026

Bekuta je tada nakratko prekinula izvedbu i obratila se okupljenima:

"Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Radi li policija išta? Mi više nećemo ni pjevati ni svirati! Ajde, ruke u zrak!" poručila je s pozornice.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer progovorio o planovima za djecu s partnerom iz Srbije

Kako se vidi sa snimki koje kruže društvenim mrežama, pjevačica je u jednom trenutku rekla da takvo nešto nije doživjela u 40 godina karijere.

Чачак ❤️ Краљево ❤️ Ужице ❤️



Не долазите у Западну Србију.



Ми се не бојимо да вам покажемо шта мислимо о вама! pic.twitter.com/YBHtXjslKg — Студенти Краљево (@kvstudenti) January 13, 2026

Na kraju je odlučila potpuno napustiti pozornicu i povukla se u kombi, iz kojeg je nastavila pjevati. Ni taj potez nije dočekan s odobravanjem – građani su je i dalje okruživali i negodovali zvižducima.

Video Ane kako pjeva u kombiju pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Preporuke Iza isklesanog tijela i žestokih uloga skriva se ljubavna priča koja traje već 26 godina

Kako piše Nova.rs, građani su navodno bili nezadovoljni jer je za koncert pjevačice izdvojeno oko 40.000 eura, dok su diljem zemlje trajali problemi zbog snijega.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Plaža, sunce i Bloom: Maja Šuput podijelila nove čarobne prizore s odmora

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zbog prizora srpske zvijezde u bikiniju svi su zaboravili na zimu: ''Sjeverna latina!''

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se blizanaca koji su zaludjeli Hrvatsku, punili dvorane pa nestali? Evo što se dogodilo s njima!