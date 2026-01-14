Kako izgleda naočiti brat Kolinde Grabar-Kitarović? Objavila je njihovu rijetku zajedničku fotku

Kolinda Grabar-Kitarović iznenadila je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavom brojnih fotografija na Facebooku.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na društvenim mrežama je podijelila osobne trenutke sa svojih putovanja, uz snažnu poruku.

U moru fotografija koje je objavila istaknula se jedna - ona na kojoj je pozirala sa svojim pet godina mlađim bratom Brankom. Inače, njega nemamo priliku često vidjeti, a na fotografiji je pozirao u zagrljaju svoje sestre.

Kolinda Grabar-Kitarović i brat Branko Foto: Facebook

Samozatajni Branko uspješno vodi riječku tvrtku Konkurent, specijaliziranu za nekretnine, a unatoč poslovnim obvezama privatno živi povučeno i mirno sa suprugom, liječnicom Natašom Poldan Grabar, i njihovom djecom.

Nataša Poldan Grabar, Branko Grabar Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Branko je 2015. godine, govoreći o odnosu sa sestrom, istaknuo kako se u obiteljskim razgovorima politika rijetko spominje.

''Mi vam ne razgovaramo o politici kad se vidimo, dotaknemo se tu i tamo neke teme, ali ona mi kaže: 'Pusti to', pa razgovaramo o uobičajenim stvarima, obitelji, prijateljima, najviše o djeci, školi, njihovim željama i planovima'', otkrio je ranije Branko za Večernji list.

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović - 6 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović - 7 Foto: Facebook

