Zašto je stari intervju s Leonardom DiCaprijem iz 1991. godine opet isplivao u medije?

Davni intervju Leonarda DiCaprija za "Teen Beat" došao je ponovno u fokus nakon što ga je voditeljica i komičarka Nikki Glaser citirala na dodjeli Zlatnih globusa.

Prije nego što je postao jedan od najvećih glumaca svoje generacije, Leonardo DiCaprio bio je, barem na papiru, sasvim običan tinejdžer s početka 1990-ih. Volio je MC Hammera, Michaela Jacksona i tjesteninu, a sanjao je karijeru dok je već gradio prve uspjehe na televiziji.

Intervju koji je DiCaprio dao sada ugašenom časopisu "Teen Beat" 1991. godine ponovno je isplivao u javnost, 35 godina kasnije, i to nakon njegova zapaženog pojavljivanja na 83. dodjeli Zlatnih globusa, koje je brzo postalo viralno.

Tada gotovo 17-godišnjak, danas 51-godišnji glumac već je imao zapažene uloge u američkim sitcomima "Parenthood" i "Growing Pains". U brzom upitniku otkrio je da mu je omiljena hrana tjestenina, tjestenina i još tjestenine, da mu je najdraži bend Pink Floyd, a omiljena pjesma tadašnjeg vremena globalni hit "You Can’t Touch This" MC Hammera.

DiCaprio je također naveo "Thriller" Michaela Jacksona kao prvi album koji je ikad kupio, dok je Europu izdvojio kao omiljenu destinaciju za putovanja, zanimljiv detalj s obzirom na to da je kasnije velik dio života proveo krstareći europskim morima u društvu prijatelja, obitelji i partnerica.

Obožavatelji su s nostalgijom komentirali intervju, hvaleći njegov širok glazbeni ukus, dok su se neki našalili na račun njegova tadašnjeg omiljenog automobila – solarno pogonjenog Jaguara iz 1982. godine, što je posebno ironično s obzirom na to da se DiCaprio kasnije profilirao kao jedan od najglasnijih zagovornika zaštite okoliša u Hollywoodu.

Pojedini fanovi primijetili su i zanimljivu ironiju u tome što je DiCaprio kao tinejdžer naveo "Parenthood" kao omiljeni film, s obzirom na to da mu je upravo uloga u televizijskoj adaptaciji tog filma donijela veliki proboj.

Intervju je ponovno dospio u fokus javnosti nakon što je DiCaprio bio meta šala voditeljice Zlatnih globusa Nikki Glaser. Komičarka nije štedjela zvijezde u dvorani, a glumčev ljubavni život našao se pod posebnim povećalom.

"Najimpresivnija stvar je to što si sve ovo uspio postići prije nego što je tvoja djevojka navršila 30", našalila se Glaser, što je izazvalo DiCaprijevu vidno nelagodnu reakciju i trenutak koji je ubrzo preplavio društvene mreže.

Nakon kratke isprike zbog "jeftine" šale, Glaser je zaključila razgovor pitanjem je li tjestenina, tjestenina i još tjestenine i dalje njegova omiljena hrana. DiCapriov kratak, ali jasan "Da" izazvao je smijeh i pljesak publike.

DiCapriova partnerica Vittoria Ceretti, s kojom se povezuje od 2023. godine, nije ga pratila na dodjeli Zlatnih globusa.

DiCaprio je proteklog ljeta boravio u Hrvatskoj, a susret s njim je opisala radnica hvarskog restorana. Više o tome pročitajte OVDJE.

51-godišnji glumac je ponovno pobrao simpatije filmskih kritičara, ovoga puta zbog uloge u filmu "Jedna bitka za drugom". O čemu se radi, saznajte OVDJE.

