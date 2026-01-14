Pretraži
što je to rekao?

Zašto je stari intervju s Leonardom DiCaprijem iz 1991. godine opet isplivao u medije?

Piše E.G., Danas @ 12:31 Zanimljivosti komentari
Leonardo DiCaprio - 2 Leonardo DiCaprio - 2 Foto: YouTube Screenshot

Davni intervju Leonarda DiCaprija za "Teen Beat" došao je ponovno u fokus nakon što ga je voditeljica i komičarka Nikki Glaser citirala na dodjeli Zlatnih globusa.

vijesti
Dronovi pogodili tankere u blizini terminala koji izvozi kazahstansku naftu
Novi napad
Težak udarac na Crnom moru: Dronovi pogodili tankere, proizvodnja pala za 35%
Obnovljen transport nafte prema NIS-u, u JANAF-u borba na vrhu
Započeo transport
Dobre vijesti za JANAF, ali problemi na vrhu: "Prepuštam da on odluči o mojoj sudbini"
SNV kazneno prijavljen DORH-u zbog Srpske večeri u Zagrebu
Je li bilo propusta?
Srbijanska folk-zvijezda pjevala na Srpskoj večeri u Zagrebu: Dobili kaznenu prijavu
show
zdravlje
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Često zanemarujemo
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Bolesti penisa: Od bezazlene upale do raka – znate li prepoznati razliku?
Mogu značajno utjecati na život
Bolesti penisa: Od bezazlene upale do raka – znate li prepoznati razliku?
zabava
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Ovaj kviz je idealna prilika za brušenje znanja! Možete li ga savladati?
Pokažite što znate!
Ovaj kviz je idealna prilika za brušenje znanja! Možete li ga savladati?
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
Pokažite što znate!
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
tech
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
To je bila najvažnija stvar
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju”
Reakcija iz Pekinga
Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju”
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Jeste li čuli što su pustili u Beogradu tijekom utakmice Hrvatske?
Zanimljivo
Dašak nostalgije u Beogradu: Evo što su puštali dok je Hrvatska čekala provjeru VAR-a
Od Hajduka do Dinama: Modri doveli prvog igrača ovog zimskog prijelaznog roka
stigao bez odštete
Od Hajduka do Dinama: Modri doveli prvog igrača ovog zimskog prijelaznog roka
BBB-i se oglasili poslije sukoba s Delijama: "To se neće tolerirati!"
evo što im smeta
BBB-i se oglasili poslije sukoba s Delijama: "To se neće tolerirati!"
tv
Tajne prošlosti: Prisluškuje ih i ne sviđa joj se što čuje
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Prisluškuje ih i ne sviđa joj se što čuje
Tajne prošlosti: On je došao riješiti probleme, a ona će ih uvući u nove
TAJNE PROŠLOSTI
On je došao riješiti probleme, a ona će ih uvući u nove
Kumovi: Novi nastavci "Kumova" uskoro na Novoj TV!
USKORO
Novi nastavci "Kumova" uskoro na Novoj TV!
putovanja
Tjedni jelovnik od 12.1. do 18.1. 2026.fina zimska jela
Tjedni jelovnik
Griju, fina su i ne zahtijevaju puno posla u kuhinji: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna
Zdravije od borovnica? Bobice uz koje se lakše mršavi čuvaju srce i vraćaju energiju
Supernamirnica
Zdravije od borovnica? Bobice uz koje se lakše mršavi čuvaju srce i vraćaju energiju
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
novac
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Lanac luksuznih robnih kuća podnio zahtjev za stečaj
Presudan trenutak
Lanac luksuznih robnih kuća podnio zahtjev za stečaj
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
Trag novca
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
lifestyle
Ponuda sakoa na sniženjima
ISPLATIVA KUPOVINA
Već od devet eura: Na sniženju smo pronašle 15 odličnih sakoa koji neće završiti na dnu ormara
Kuhinja Luke Modrića
Baš je moderna
Pogledajte kuhinju Luke Modrića: Otok je posebno zanimljiv, a napa izgleda kao iz restorana
Verzija francuske manikure koja će se nositi do kraja zime
ELEGANTNO I LIJEPO
Ma, koliko je divna! Do kraja zime nosit će se manikura koja izgleda kao da ste nokte omotali svilom
sve
