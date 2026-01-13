Kada ljubav pukne: Koji su najskuplji razvodi slavnih osoba u povijesti?

Nedavna uplata Zaklade Billa Gatesa humanitarnoj organizaciji njegovoj bivšoj supruzi smjestila je njihov razvod na vrh najskupljih razvoda slavnih osoba.

Humanitarna zaklada Melinde Gates u tišini je primila golemu donaciju od čak 7,9 milijardi dolara od njezina bivšeg supruga, tehnološkog mogula Billa Gatesa. Donacija je realizirana pet godina nakon njihova razvoda i dio je financijske nagodbe dogovorene 2024. godine, izvijestio je New York Times.

Riječ je o uplati koju je Zaklada Billa Gatesa izvršila privatnoj zakladi Melinde Gates, Pivotal Philanthropies Foundation, a iznos se već sada ubraja među najveće javne humanitarne donacije u povijesti.

Bill Gates, Melinda Gates Foto: Afp

Bill Gates, Melinda Gates Foto: Afp

Razvod Billa i Melinde Gates službeno je proglašen najskupljim razvodom ikada. Nakon 27 godina braka, Melinda je, prema dostupnim podacima, dobila ukupnu isplatu od čak 76 milijardi dolara. Prije razlaza, par je bio među najbogatijima na svijetu, s procijenjenim zajedničkim bogatstvom od oko 130 milijardi dolara na vrhuncu.

Melinda Gates, koja s Billom ima troje djece, u izjavi iz 2021. godine navela je da je njihov brak bio nepovratno narušen, čime je potvrđen kraj jedne od najmoćnijih poslovno-filantropskih veza modernog doba.

Mackenzie Scott, Jeff Bezos Foto: Afp

Iako su razvodi slavnih i bogatih oduvijek poznati po astronomskim iznosima, čak i u tom kontekstu nagodba Gatesovih izazvala je nevjericu. Tehnološki osnivači poput Billa Gatesa i Jeffa Bezosa prednjače kada je riječ o financijskim razmjerima bračnih raskida.

Mackenzie Scott, Jeff Bezos Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Šokantni navodi potresli svijet glazbe: Glazbena legenda optužena za seksualno zlostavljanje

Jeff Bezos i njegova bivša supruga MacKenzie Scott razveli su se 2019. godine, a ona je tada dobila 38 milijardi dolara te 25 posto dionica Amazona. Njihov brak trajao je 26 godina, a MacKenzie je bila uz Bezosa još od dana kada je Amazon pokrenut iz garaže.

Jocelyn Wildenstein, Alec Wildenstein Foto: Profimedia

Među najpoznatijim slučajevima ističe se i razvod Aleca i Jocelyn Wildenstein, vrijedan 2,5 milijarde dolara. Jocelyn je kasnije postala poznata po ekstravagantnom načinu života, uključujući opsesiju estetskim zahvatima i egzotičnim životinjama.

Amy Irving, Steven Spielberg Foto: Profimedia

Mel Gibson i Robyn Moore Foto: Profimedia

Ni Hollywood nije imun na skupe razvode. Mel Gibson je 2011. godine bivšoj supruzi Robyn Moore isplatio 425 milijuna dolara, dok je redatelj Steven Spielberg još 1989. godine platio 100 milijuna dolara Amy Irving.

Michael Jordan, Juanita Vanoy Foto: Profimedia

Tiger Woods, Elin Nordegren Foto: Profimedia

Sportske zvijezde također su se našle na popisu. NBA legenda Michael Jordan platio je 168 milijuna dolara bivšoj supruzi Juaniti, dok je Tiger Woods nakon razvoda 2010. godine izazvanog preljubničkim skandalima isplatio 100 milijuna dolara Elin Nordegren.

Razvod Billa i Melinde Gates tako je postao mjerilo prema kojem se sada uspoređuju svi ostali – ne samo zbog iznosa, već i zbog činjenice da je dio nagodbe realiziran kroz jednu od najvećih filantropskih donacija ikad zabilježenih.

Bezos se lani ponovno oženio, a za razliku od prvog braka, ovoga puta je zaštitio imovinu. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Kako izgleda manje poznati brat Enriquea Iglesiasa? Bio je model, u glazbi nije ostvario velik uspjeh

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Bez filtera! Ella Dvornik podvrgnula se zahvatu pomlađivanja, pohvalila se rezultatom

Pogledaji ovo Celebrity Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen

Pogledaji ovo Nekad i sad Cam i Mitchell opet skupa! Fanove zabrinuo jedan detalj na zajedničkoj fotki