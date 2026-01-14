Emotivni preokret za Borisa Rogoznicu: "Počela me je osvajati!"

Boris Rogoznica na putovanju kroz Indiju doživio je emotivni preokret, od početnog šoka do dirljivih susreta i prihvaćanja njezine "savršene nesavršenosti".

Naš pjevač Boris Rogoznica nedavno je na društvenim mrežama podijelio video iz Indije u kojem je kritizirao smještaj i uvjete koji su ga neugodno iznenadili. No, umjesto da napusti zemlju, kako su neki pretpostavili, glazbenik je nastavio svoje putovanje, a dojmovi su mu se s vremenom znatno promijenili.

Posjetio je i duhovno središte Vrindavan, gdje je, kako piše, doživio emocionalni preokret. Poseban trenutak dogodio se kada je upoznao djevojčicu koja ga je toliko dirnula da ju je sljedeći dan ponovno tražio po gradu. Kada ju je pronašao, financijski je pomogao njezinoj obitelji te nju i sestru odveo na večeru.

"Indija mi se sve više počinje sviđati. Jer ljepota nije u pokušaju da budemo savršeni, već u hrabrosti da prihvatimo ono što nam je Bog dao. A još je veća kada svoje nesavršenstvo nosiš bez imalo srama i s punim samopouzdanjem. Indija je, čini se, upravo takva. Savršeno nesavršena. I mene je počela osvajati", napisao je Boris u emotivnoj objavi.

Tijekom boravka upoznao je i prvog Europljanina koji volontira i dijeli hranu gladnima, a s pratiteljima je podijelio i praktične savjete, istaknuvši koliko je važno paziti na higijenu hrane kako bi se izbjegle zdravstvene tegobe poput trovanja ili proljeva. Priznao je da bi za njega to bio ozbiljan problem, pa jede isključivo na sigurnim mjestima. Jedan obrok platio je 2,6 eura, a čašu mlijeka dodatno 0,4 eura.

