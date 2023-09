Stephanu Lupinu u izlasku se pridružila prelijepa kći koju nemamo često priliku vidjeti u javnosti

Stephan Lupino pojavio se na jednom svečanom događaju u Zagrebu u društvu kćeri Zite.

Naš fotograf Stephan Lupino jedan je od mnogih poznatih koji su prisustvovali svečanoj proslavi 25. rođendana Poliklinike Svijetlost u Zagrebu, a svu pažnju ukrala je njegova zgodna pratnja.

Lupinu se na događaju pridružila 25-godišnja kći Zita Lepen, koju nemamo često priliku vidjeti u javnosti, a sada je spremno pozirala s ocem.

Lijepa Zita za ovu je prigodu odabrala usku bijelu haljinu koja je naglasila njezinu vitku figuru, a kombinirala ju je s elegantnim štiklama u istoj boji.

Zita je velika podrška svojem ocu i jedna od najvećih obožavateljica njegova rada.

"Tatinu umjetnost stvarno doživljavam posebno. Vidim iz dana u dan koliko on ljubavi gaji u svemu tome što radi. Svakodnevno on nama šalje u posebni chat svoje radove i kako oni napreduju i traži naša mišljenja. Stvarno svakodnevno nas upućuje u to što radi i vide se koliko ljubavi i strasti ima u tome, tako da to jako cijenim", izjavila je Zita jednom prilikom za In Magazin.

Lupino je Zitu dobio u braku s bivšom suprugom Lidijom s kojom ima i sina Martina, a najstariju kći Camillu dobio je u drugoj vezi.

Bivša supruga Lidija je 1995. godine, kada je bila u sedmom mjesecu trudnoće, stala pred Lupinov objektiv potpuno gola, a fotografija je bila na prvoj naslovnici časopisa Nacional. Zbog neslaganja i različitog poimanja obiteljskog života, par se razveo nakon šest godina braka.

