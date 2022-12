Naš umjetnik velikog srca i u adventsko vrijeme odlučio je biti primjer mnogima: "Meni suze dođu odmah!''

Pomagati - osnovna je misija vodilja Stephana Lupina. Najprije je u Zagrebu postavio još jednu humanitarnu izložbu, a potom se bacio i na izradu humanitarnog kalendara. Pred njegovim fotoobjektivom pozirala su djeca koja su mu izmamila suze na oči.

Lupino je ponovo u KBC-u Dubrava. No ovog puta ondje se ne liječi od koronorvirusa, već je u njezinu predvorju postavio hvalevrijednu izložbu.

"Izložba je već bila dogovorena kad sam izašao iz covid odjela, onda sam odmah s ravnateljem dogovorio tu izložbu i čekali smo malo duže vremena jer oni sad slave 30. godišnjicu postojanja bolnice i tako smo to nekako uklopili'', ispričao je Lupino.

"Mi bi se najsrdačnije zahvalili gospodinu Lupinu na ovoj vrijednoj izložbi. To je prekrasna prilika da umjetnost na ovaj način uđe u prostor bolnice, da oplemeni prostor i za naše bolesnike i za posjetitelje'', rekao je prof. dr. Ivica Lukšić, ravnatelj KBC Dubrava.

No, osim estetike, mnogo je važnija humanitarna nota ove izložbe.

''Glavno je devet slika koje sam donirao i 2 križa koja sam napravio specijalno za donaciju'', objasnio je Lupino.

''Dio je namijenjen odjelu za malformacije gdje se kirurški liječe djeca sa prirođenim malformacijama na licu, tako da ovo za Kliničku bolnicu Dubrava ima višestruki značaj'', objasnio je Lukšić.

Naš legedarni fotograf odavno je fotoaparat zamijenio slikarskim platnom i dlijetom. No kad su djeca u pitanju, uvijek im je spreman pomoći. Ovog puta, pred njegovim objektivom, našli su se štićenici Udruge roditelja za djecu s teškoćama u razvoju SPIK. Rezultat su fotografije koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

"Nije lako. Prvi puta trebalo mi je pola sata da se rasplačem, da se odplačem i da tek onda počnem akciju. Kad sam vidio dvoje, troje djece ovdje, nekako su me podsjetili kad sam slikao Moje anđele u Klaićevoj, bolesnu djecu... Meni suze dođu odmah kad prvi put vidim dijete, kad osjetim, dođe mi teško, ali to mi daje taj podstreh da idem dalje, to me ojača'', rekao je.

Predivne fotografije malih anđela krasit će humanitarni kalendar za 2023. godinu.

"Sredstva će biti namijenjena izgradnji rehabilitacijskog odnosno habilitacijskog centra u kojem mogu sudjelovati osobe s teskoćama i djeca sa teškoćama u razvoju. Molimo vas da nas poduprete u toj akciji jer naša djeca imaju pravo na svoju samostalnost. ", rekla je Valnea Maričić.

''Sretan sam kad mogu pomagati za djecu i pomagat ću cijelog života, i tako bi svi trebali raditi. Svijet bi bio puno bolji. ", zaključio je Lupino.

Budite i vi kotačić u ovom lancu čiste ljubavi. Ova djeca to zaslužuju.

