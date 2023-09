Maja Šuput iznenadila planovima o odlasku iz Hrvatske i promjeni karijere, a sve zbog sinčića Blooma!

Maja Šuput u Happy Special Showu otkrila je kakve planove ima kada Bloom krene u školu, a priznala je i da ju je nedavno sustigla karma.

Žena, majka, kraljica – iako nije njezin, taj stih najbolje opisuje Maju Šuput, koja je bila ovotjedna gošća Happy Special Showa. No može se tu još dosta toga nadodati – pjevačica, voditeljica, poduzetnica... Sama za sebe kaže da radi kao konj, najpoznatija je, a i najpoželjnija gošća na svadbama.

"Voljela bih na jedan dan osjetiti što je dosada, samo jedan dan! Prije djeteta nisam imala taj dan, a nakon što sam dobila dijete, to se vjerojatno neće dogoditi nikada", priznala je Maja Šuput.

U nedostatku vremena bila je vrlo dosjetljiva i snalažljiva.

"Bojim se karme, ne lažem, godinama sam se po svjetskim aerodromima, tipa u Frankfurtu, izvlačila da imam slomljenu nogu, godinama, jer te onda voze i ne moraš čekati u redu, nego ideš po prioritetu. Pri kupnji karte prijavila bih da mi trebaju invalidska kolica, i na kraju sam i slomila nogu", priznala je.

Prije dvadesetak dana na nastupu u Dubrovniku slomila je nožni prst, ali to je nije spriječilo da odradi sve dogovorene gaže, nikome nije ni rekla, osim Marku Grubniću, koji je za iduće nastupe birao duge haljine i ravne cipele. Okružena je, kaže, pravim ljudima – svatko od njih najbolji je u svome poslu i ona se u njega ne miješa.

"Rijetko se dogodilo u 20 godina da sam rekla Marku Grubniću da mi se nešto ne sviđa. On vrlo rijetko i omane, no obučem ja iako mi se i ne sviđa. Ja bih došla jednobojna ili dvobojna jer sam privatno vrlo klasična i dosadna. Zato na sceni volim šokirati jer bi mi bila uvreda da prođem nezamijećeno. To ne volim, nego neka bude čudno, izazove reakciju, a ne da moje pojavljivanje prođe nezamijećeno – to je onda gubljenje vremena, a vremena nemam", ispričala je.



"Ne bih, naravno, htjela nikoga uvrijediti, ali kada idem do dućana, neprepoznatljiva sam i pitaju me – hoćete li i ove boce?" našalila se Maja.

"Privatno se i ne češljam, mislim perem se. Moj muž je rekao da doma izgledam kao opanak, častimo se doma i moramo se smijati. Ali je zato ponosan kako izgledam navečer – po danu folklor, po noći Dior", dodala je Maja.



Na sceni je pravi showman, u poslu pravi profesionalac, s obitelji uživa, tračevima se ne zamara, ali dođu i do nje, otkrila je voditelju Elvisu Mehičiću.

"Možda najčudniji koji sam čula o sebi jest da moj muž zapravo i nije moj muž, nego glumac iz turskih serija kojeg sam unajmila ili da uopće nisam bila trudna, nego da sam imala surogat-majku, a za slikanje stavljala jastuk... Naravno, i sve, baš sve sam operirala", komentirala je.

Nakon duge pauze uskoro bi trebala izaći i nova Majina pjesma. Iza nje je i vrlo uspješan brend Majushka, a najavila je i novi poslovni pothvat. Javnost će s njime upoznati uskoro.

"Početkom listopada, još ne smijem, ali bit će prava bomba, ogromna suradnja, sve smo već rasprodali!" najavila je Maja.

U malo daljoj budućnosti, kada Blooma upiše u školu na Floridi, želja joj je tamo otvoriti mali, skupi boutiqe hotel koji će imati sve što netko može poželjeti, no dotad će nas razveseljavati u Hrvatskoj.

