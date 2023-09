Danijela Martinović i njezin partner, inspektor Josip, odlučili su se na neobičan potez: ''To je bila i njegova i moja želja!''

Danijela Martinović otvoreno je progovorila o ljubavnoj idili s krimanilističkim inspektorom Josipom Plavićem. Otkrila je da uživaju u mirnom životu, a ovog su se ljeta prvi put u životu odlučili na jedan neobičan pothvat. O ljubavi, autobiografskoj knjizi, ali i hitu ''Neka mi ne svane'' koji joj je napisao Petar Grašo, s Danijelom je razgovarao naš Davor Garić.

''Neka mi ne svane'' jedan je od najvećih Danijelinih hitova, a mnogim obožavateljima Eurosonga još i danas naša najdraža predstavnica. Mnogi ne znaju da je ovaj domaći evergreen skladao Danijelin dugogodišnji partner Petar Grašo dok još i nisu bili u vezi. Njihova je ljubav došla kraju, no ''Neka mi ne svane'' među ljudima živjet će vječno.



''Da, postoje te neke pjesme koje koliko god su puta ispjevane, svaki put se dogodi neka čarolija. Svaki put su neki drugi ljudi, svaki put je neka druga emocija i stvarno se oboji taj neki drugi tonalitet'', govori Danijela.



Uvid u stvarni život Danijele Martinović dobili smo ove godine u njezinoj autobiografskoj knjizi neobičnog naziva ''Tuširanje duše''. Knjiga je to u kojoj se ogolila i pokazala pravu sebe. Uslijedila je lavina pozitivnih reakcija čitatelja.



''Wow, stvarno ne bih voljela da to zvuči kao neka floskula, ali nisam se ni u snu nadala. Naravno da sam priželjkivala da ljudi to prihvate jer je napisana zaista s puno ljubavi, ali da ću ovakve reakcije doživjeti od ljudi, to se nisam ni u snu nadala i stvarno ne postoji veća nagrada. Svakodnevno mi prilaze ljudi, šalju mailove, poruke, a moja je zapravo želja bila, ako neka moja priča ili neka moja misao ili spoznaja, zaista dotakne samo jednog čovjeka, ja sam napravila sve što se može napraviti'', rekla je Danijela.



Nekad vrckasta i uvijek s osmijehom od uha do uha, a danas mnogo staloženija i mirnija, no i dalje sretna i nasmijana. Danijela nam je otkrila svoju tajnu uživanja u životu.



''Ja sam nekako shvatila da je svaki udah i svaki izdah izuzetno bitan i kad to počnemo podrazumijevati, propuštamo segmente života, tako sam i napisala da je sve veliko zbroj mnogo malog, i ako zanemarimo bilo što malo, izgubi se ta slika velikog, tako da ja tuširam dušu sa svakim pojedinim trenutkom'', kaže Danijela.



A posljednjih mjeseci njezin je život prilično bajkovit. U društvu dečka, osebujnog kriminalističkog inspektora Josipa Pavića, kaže, živi sretne dane.



"Vodimo neki lijepi, smireni život, volim što kad god je slobodan sa mnom putuje, volimo pobjeći nakon naših obaveza...ovo ljeto smo proveli na jednoj plaži ispod šatora, to je bila i njegova i moja želja, po prvi putu životu i rekla sam - Bila sam u raznim hotelima, ali ovo je prvi put da spavam u hotelu s milijardu zvjezdica!. Uživamo na maksimum", zaključila je Danijela.



Danijeli želimo da i dalje odsjeda u tom ljubavnom hotelu s milijardu zvjezdica i, naravno, neka je bez njega ne probude.

