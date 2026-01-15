Promjena Kolinde Grabar-Kitarović tijekom godina: Njezina nova, vitka linija ne prestaje se komentirati

Kolinda Grabar-Kitarović sve češće plijeni pažnju izgledom, a nova linija i stil života ne prestaju izazivati komentare.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oduševila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši brojne fotografije s putovanja, koje je popratila i snažnom porukom. No, osim riječi, pažnju je, kao i mnogo puta dosad, ukrala njezina zavidna forma.

Posljednjih mjeseci gotovo da ne postoji objava na kojoj ne dobiva niz komplimenata na račun svog izgleda. Njezina vitka linija i mladolik izgled redovito izazivaju pozitivne reakcije, a svaki novi set fotografija izazove pravu lavinu komentara.

Kolinda Grabar-Kitarović - 7 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Facebook

Još 2006. godine bila je ministrica europskih integracija, a iz tog razdoblja svojedobno su osvanule njezine fotografije.

Kolinda Grabar-Kitarović, 2006. Foto: Davor Pongračić/Cropix

Kolinda Grabar-Kitarović, 2006. Foto: Davor Pongračić/Cropix

Dužnost predsjednice Hrvatske obnašala je od 2015. do 2020. godine, a tijekom mandata javnost ju je navikla gledati u formalnim izdanjima i s nešto drukčijim izgledom.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2015. godina Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 2015. godina Foto: Vojko Basic / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 2016. godina Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 2017. godina Foto: Matija Djanjesic / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 2018. godina Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 2019. godina Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 2020. godina Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Svojedobno je otkrila da je skinula 20 kilograma s pomoću liposukcijske dijete, koja se temelji na unosu proteina i masnoća, a izbjegavala je šećer. Novu liniju danas održava s pomoć protuupalne dijete, kojom nastoji dodatno poboljšati zdravlje i ravnotežu organizma.

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram

Danas, s opuštenijim stilom života i vidljivo promijenjenom figurom, izgleda bolje nego ikad, što joj njezini pratitelji svakodnevno i poručuju.

A kako se njezin izgled mijenjao tijekom godina – pogledajte u našoj galeriji.

