Preminula influencerica koja je svoju borbu s teškom bolesti dijelila s više od 100 tisuća pratitelja

Influencerica Sarah Bennett, koja je na Instagramu imala preko 107 tisuća pratitelja, preminula je od posljedica ALS-a.

Popularna influencerica Sara Bennett preminula je u dobi od 39 godina, gotovo tri godine nakon što joj je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), smrtonosna neurodegenerativna bolest.

Vijest o njezinoj smrti potvrđena je objavom na Instagramu s njezina službenog profila, koju je sama napisala prije smrti.

Bennett, majka dvoje djece, bila je poznata po iskrenom dokumentiranju života s ALS-om putem svog brenda Ananda Pivot, pod kojim je okupila više od 107.000 pratitelja. Njezina priča dirnula je tisuće ljudi diljem svijeta, a posljednja poruka izazvala je snažne emotivne reakcije na društvenim mrežama.

"U ljubavnom sjećanju na Sarah Elizabeth Bennett", stoji u oproštajnoj objavi koju je napisala Bennett. U toj objavi Bennett je navela da je, unatoč patnji, zahvalna što nije preminula iznenada te što je prije toga uspjela ostvariti sve sa svoje liste želja.

Sara Bennett - 5 Foto: Instagram

"Nemam bolove niti sam umorna. Mogu se smijati, govoriti i mogu se kretati", napisala je, dodavši kako je zahvalna na životu i vremenu koje je imala.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je zanosna plavuša za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca?

Bennett je pokrenula svoj Instagram profil 2020. godine, a isprva je dijelila savjete o organizaciji i uređenju doma. Njezin se sadržaj značajno promijenio sredinom 2023., kada je javno objavila da joj je dijagnosticirana ALS.

Sara Bennett - 4 Foto: Instagram

Prvi simptomi pojavili su se već u ožujku 2022., kada je primijetila neobjašnjivu slabost u desnoj ruci. Slijedili su mjeseci pretraga, pogrešne dijagnoze i operacija kralježnice, prije nego što je u ožujku 2023. konačno dobila službenu potvrdu da boluje od ALS-a. Bolest je postupno zahvaćala njezine ruke, hod, disanje i govor, a Sara je otvoreno govorila o svakodnevnim izazovima i progresiji bolesti, naglašavajući da za ALS trenutačno ne postoji lijek.

Sara Bennett - 3 Foto: Instagram

Unatoč teškoj dijagnozi, Bennett je isticala koliko joj je važno ostati aktivna i osjećati svrhu. Kao učiteljica po struci, odlučila je svoju platformu iskoristiti za edukaciju i podizanje svijesti o bolesti.

U jednoj od objava iz ožujka 2024. priznala je da je razmišljala o gašenju Instagrama, ali je odustala jer nije željela da joj bolest oduzme još jedan dio identiteta. Upravo tada nastao je Ananda Pivot, simbol njezina zaokreta i prilagodbe novoj stvarnosti.

Sara Bennett - 1 Foto: Instagram

"Život gotovo nikada ne ide po planu, poručila je tada, dodavši da i u najtežim okolnostima postoji izbor – krenuti naprijed s pozitivnošću.

Više o ALS-u pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

Bolest je isprva nosila ime po jednom od najboljih bejzbolaša svih vremena. Više o njemu pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meghan Markle objavila svoj sljedeći potez: "Pažljivo je osmišljeno..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Alka Vuica počastila se luksuznim bijegom, pozirala je ispred poznate građevine daleko od Hrvatske

Pogledaji ovo Celebrity Sud odustao od progona influencerice zbog skandala s humanitarnom organizacijom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kada ljubav pukne: Koji su najskuplji razvodi slavnih osoba u povijesti?