Preminula influencerica koja je svoju borbu s teškom bolesti dijelila s više od 100 tisuća pratitelja

Influencerica Sarah Bennett, koja je na Instagramu imala preko 107 tisuća pratitelja, preminula je od posljedica ALS-a.
Vijest o njezinoj smrti potvrđena je objavom na Instagramu s njezina službenog profila, koju je sama napisala prije smrti.
Bennett, majka dvoje djece, bila je poznata po iskrenom dokumentiranju života s ALS-om putem svog brenda Ananda Pivot, pod kojim je okupila više od 107.000 pratitelja. Njezina priča dirnula je tisuće ljudi diljem svijeta, a posljednja poruka izazvala je snažne emotivne reakcije na društvenim mrežama.
"U ljubavnom sjećanju na Sarah Elizabeth Bennett", stoji u oproštajnoj objavi koju je napisala Bennett. U toj objavi Bennett je navela da je, unatoč patnji, zahvalna što nije preminula iznenada te što je prije toga uspjela ostvariti sve sa svoje liste želja.
"Nemam bolove niti sam umorna. Mogu se smijati, govoriti i mogu se kretati", napisala je, dodavši kako je zahvalna na životu i vremenu koje je imala.
Bennett je pokrenula svoj Instagram profil 2020. godine, a isprva je dijelila savjete o organizaciji i uređenju doma. Njezin se sadržaj značajno promijenio sredinom 2023., kada je javno objavila da joj je dijagnosticirana ALS.
Prvi simptomi pojavili su se već u ožujku 2022., kada je primijetila neobjašnjivu slabost u desnoj ruci. Slijedili su mjeseci pretraga, pogrešne dijagnoze i operacija kralježnice, prije nego što je u ožujku 2023. konačno dobila službenu potvrdu da boluje od ALS-a. Bolest je postupno zahvaćala njezine ruke, hod, disanje i govor, a Sara je otvoreno govorila o svakodnevnim izazovima i progresiji bolesti, naglašavajući da za ALS trenutačno ne postoji lijek.
Unatoč teškoj dijagnozi, Bennett je isticala koliko joj je važno ostati aktivna i osjećati svrhu. Kao učiteljica po struci, odlučila je svoju platformu iskoristiti za edukaciju i podizanje svijesti o bolesti.
U jednoj od objava iz ožujka 2024. priznala je da je razmišljala o gašenju Instagrama, ali je odustala jer nije željela da joj bolest oduzme još jedan dio identiteta. Upravo tada nastao je Ananda Pivot, simbol njezina zaokreta i prilagodbe novoj stvarnosti.
"Život gotovo nikada ne ide po planu, poručila je tada, dodavši da i u najtežim okolnostima postoji izbor – krenuti naprijed s pozitivnošću.
Više o ALS-u pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).
Bolest je isprva nosila ime po jednom od najboljih bejzbolaša svih vremena. Više o njemu pročitajte OVDJE.
