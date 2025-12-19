Bio je idol nacije, a onda je teška bolest prekinula njegovu karijeru i život

Lou Gehrig bio je jedan od najvećih bejzbolaša svih vremena, no uspješnu karijeru prerano je zaključila teška bolest.

Sportaši su često simbol zdravlja, no iza napornih treninga i vrhunskih rezultata kriju se teške borbe za zdravlje, od kojih neke završe kobno.

Lou Gehrig bio je jedan od najvećih sportaša u povijesti američkog bejzbola, simbol izdržljivosti, talenta i skromnosti. Ipak, njegovo ime zauvijek je povezano ne samo s rekordima i titulama, već i s teškom bolešću koja je prerano prekinula njegov život i karijeru.

Rođen je kao Henry Louis Gehrig 19. lipnja 1903. godine u New Yorku u obitelji njemačkih imigranata. Njegovi roditelji bili su radnici, a Lou je odrastao u skromnim uvjetima, rano preuzimajući odgovornost za obitelj. Majka Christina imala je velik utjecaj na njegov život i snažno ga je poticala da se obrazuje i bavi sportom.

Već u mladosti pokazivao je izniman sportski talent, posebno u bejzbolu. Tijekom školovanja na Sveučilištu Columbia istaknuo se kao jedan od najboljih mladih igrača u zemlji, što mu je ubrzo otvorilo vrata profesionalne karijere.

Cijelu profesionalnu karijeru je proveo u klubu New York Yankees, za koji je igrao od 1923. do 1939. godine. Upravo tamo postao je legenda. Bio je poznat po svojoj snazi, preciznosti i nevjerojatnoj izdržljivosti.

Najpoznatiji je po nadimku "Iron Horse" (Željezni konj) jer je odigrao čak 2.130 uzastopnih utakmica, rekord koji je stajao desetljećima. Bio je šestostruki osvajač Svjetske serije i dvostruki MVP Američke lige, a smatra se jednim od najboljih udarača u povijesti bejzbola.

Unatoč slavi, Gehrig je ostao skroman, povučen i iznimno poštovan među suigračima i navijačima.

Krajem 1938. godine Gehrig je počeo primjećivati slabost, gubitak snage i poteškoće u kretanju. Njegova igra više nije bila ista. U proljeće 1939. dijagnosticirana mu je amiotrofična lateralna skleroza (ALS), rijetka, progresivna i neizlječiva neurološka bolest.

Bolest zahvaća živčane stanice odgovorne za kontrolu mišića, što postupno dovodi do paralize, dok su mentalne sposobnosti očuvane. U to vrijeme o ALS-u se znalo vrlo malo, a Gehrigova dijagnoza šokirala je sportsku i širu javnost. Zbog Gehrigove ogromne popularnosti i javnog suočavanja s dijagnozom, ALS je u SAD-u ubrzo postao poznat kao "Lou Gehrigova bolest". Njegov slučaj doveo je do veće svijesti o bolesti, potaknuo istraživanja i dao ljudsko lice jednoj dotad gotovo nepoznatoj dijagnozi.

Iako ALS danas ima službeni medicinski naziv, Gehrigovo ime ostalo je neraskidivo vezano uz bolest – kao simbol hrabrosti i dostojanstva.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti sporta dogodio se 4. srpnja 1939. godine na stadionu Yankee. Tada se Lou Gehrig oprostio od navijača i suigrača emotivnim govorom u kojem je, unatoč dijagnozi, rekao da se smatra najsretnijim čovjekom na svijetu. Taj govor i danas se smatra jednim od najdirljivijih sportskih trenutaka ikad.

Njegova najveća podrška tijekom bolesti bila je supruga Eleanor, koja se nakon njegove smrti posvetila očuvanju njegova nasljeđa i pomaganju u borbi protiv ALS-a, te se nikada više nije udala. Njihov brak bio je snažno partnerstvo, obilježeno odanošću i međusobnom podrškom u najtežim trenucima.

Lou Gehrig preminuo je 2. lipnja 1941. godine, samo nekoliko tjedana prije svog 38. rođendana. Njegov život bio je kratak, ali iznimno snažan po utjecaju koji je ostavio – u sportu, medicini i društvu.

Danas se Lou Gehrig pamti kao jedan od najvećih sportaša svih vremena, ali i kao čovjek koji je s nevjerojatnim dostojanstvom prihvatio sudbinu, pretvorivši osobnu tragediju u globalni poziv na svijest i empatiju. Njegovo ime ostaje simbol snage, hrabrosti i borbe – na terenu i izvan njega.

Više o ALS-u pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

